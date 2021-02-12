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بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي

Time منذ ساعتين
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بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي

المدينة المنورة (صدى):
أوصى فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ أحمد بن طالب المسلمين بتقوى الله تعالى، مبيناً أن منشور الولاية يستخرج من معدن الرسالة فمن وعى الوحي استغنى به عن غيره ومن فاته الوحي لم يغن عنه غيره، قال جل من قائل: ((أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ )).

وأوضح فضيلته أن من علامات إعراض الله عن العبد اشتغال العبد بما لا يعنيه، وقال: "آية ما لا يعنيك أنْ لو أمسكت عنه لم تأثم ولم تَضرَّرْ في حال ولا مآل ولا يَعْنيك إلا ما أعانك في دنياك أو أخراك، ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم ( من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه).

وتابع يقول: "إن من ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لجدير أن تطول حسرته على نفسه، مشيراً إلى أن العلم المجرد لا يأخذ باليد، فالتعرض لرحمة الله لا يكون إلا بالعمل، ولو حمل العبد في قلبه من العلم ما حمل فإذا طاحت العبارات، وفنيت الإشارات، لم ينفع الإنسان إلا الركعات التي يركعها لله ووجب الإعراض عمن تولى عن ذكر الله قال تعالى: (( فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ))، وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ).

وأشار فضيلته إلى أن الإسلام مبني على الشهادتين ، والصلاة والزكاة والصيام، وحج بيت الله الحرام، فمن وطد الأركان شيّد البنيان ومن رق منه العمل أقام على وجل ومن وهت عمدانه هوت حيطانه.

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المدينة المنورة
المسجد النبوي

أحدث التعليقات

H⚡
اعوذ بالله نسأل الله العفو والعافية وحسن الخاتمة
ابوسامي
خلها تولي والله بعض الحريم تقول ملك لها الزوج الله يعينك على الايام الي قضيتها معها
H⚡
الانتحار لن يحل مشكلتك بل سيزيدها سوءاً وراء سوء التصرف الصحيح الفوز على العثرات والمشاكل وليس انتي الوحيدة في هذا الكون إلي تتألم وتحزن بل هنالك الملايين من البشر إلي يمرون بأوقات صعبة وحزينه انا على سبيل المثال قد مريت بأوقات لو يوشفها إنسان يتمنى أن الأرض تنشق وتبلعه من الضيم والحزن ولكن الحمدلله التصبر والتمسك بدين والتمسك بالأمل يجعل الإنسان يحب نفسه والحياة.
عدو الخونة
طيب يمكن طلقها لسبب مايقدر يصرح يتعلق بحياته هي وهو ولو صرح فيه لفسدت الحياة بينهم طول العمر فربما كان بينهم مشاكل او هو او هي يعانون من عين او سحر او غيره واستشار خبير ونصحه بتطليقها مثل ما امر الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بتطليق زوجه طلقة واحدة والذي يوحي انه كان مجبرا الهدية الثمينة التي قدمها اظن قياسا على المعطيات المتوفرة انه لو جاب لها علبة بقلاوة او شكولاته من النوع الفاخر لرضيت قليلة العقل اما مثل ماقدمه فهذا لا تعقله الا من مسحها الله بالرزانة والحكمة وتثمين المواقف خصوصا لو كان محدود الدخل فهي اشارة قوية على انه كان مجبرا على الطلاق لتستقيم الحال بينهما كلامي لا يعني ولا يمت بصلة لزواجه من ثانية فهذا امر احله الله ولكن كان بمقدوره ان يفعل ذلك من غير طلاق واعتقد انها ستدفع ثمن غطرستها واما هو ان سيخلفه الله خيرا لانه اراد الصلح وبذل لاجله
د محمد ماجد بخش
مجموعة العناصر الممثلة التالية 0 6 18 26 38 48 60 70 80 92 102 112 تمثل للعناصر في مرحلة بنائية مكونة من 16 مجموعة مع تكرار وإعادة عرض تمثيل كتل وحدات العناصر بالثقالة الفراغية الممثلة المحققة لآلية تمثيل مفهوم التعامل بتمثيل حالة الأكسدة وهي حالة تمثيل مبتكرة وغير حقيقية إلا على مستوى نتائج استخدامها الحيادية مع النتائج العملية وكشف وظهور أسرار صحة ذلك من وجهة نظر المنظرين لكمومية الذرة دون إقرار الكتلة والوحدة والدرجة والمجموع والثقل والثبات والتمثيل ( المغناطيسي )

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