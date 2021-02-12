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"الجوازات" توضح خطوات خدمة "تصاريح السفر الإستثنائية"

Time منذ ساعة
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"الجوازات" توضح خطوات خدمة "تصاريح السفر الإستثنائية"

الرياض (صدى):
أوضحت المديرية العامة للجوازات اليوم الجمعة خطوات خدمة " تصاريح السفر الإستثنائية " المتاحة عبر أبشر الإلكترونية .

وأكدت أنه يمكن إستخراج تصاريح السفر الإستثنائية عبر أبشر من خلال اتباع الخطوات التالية :

1- الدخول على حساب أبشر .

2- النقر على أيقونة خدمات واختيار الجوازات .

3- اختيار مركز الرسائل والطلبات للجوازات " طلب جديد " .

4- اختيار القطاع الحكومي المطلوب .

5- اختيار جهة إصدار التصريح .

6- اختيار خدمة تصاريح الجوازات .

7- إرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة .

8- تقديم الطلب .

9- تصلك رسالة برقم الطلب ويتم معالجتها .

Time واتساب
المديرية العامة للجوازات
الجوازات
تصاريح السفر الإستثنائية

أحدث التعليقات

H⚡
اعوذ بالله نسأل الله العفو والعافية وحسن الخاتمة
ابوسامي
خلها تولي والله بعض الحريم تقول ملك لها الزوج الله يعينك على الايام الي قضيتها معها
H⚡
الانتحار لن يحل مشكلتك بل سيزيدها سوءاً وراء سوء التصرف الصحيح الفوز على العثرات والمشاكل وليس انتي الوحيدة في هذا الكون إلي تتألم وتحزن بل هنالك الملايين من البشر إلي يمرون بأوقات صعبة وحزينه انا على سبيل المثال قد مريت بأوقات لو يوشفها إنسان يتمنى أن الأرض تنشق وتبلعه من الضيم والحزن ولكن الحمدلله التصبر والتمسك بدين والتمسك بالأمل يجعل الإنسان يحب نفسه والحياة.
عدو الخونة
طيب يمكن طلقها لسبب مايقدر يصرح يتعلق بحياته هي وهو ولو صرح فيه لفسدت الحياة بينهم طول العمر فربما كان بينهم مشاكل او هو او هي يعانون من عين او سحر او غيره واستشار خبير ونصحه بتطليقها مثل ما امر الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بتطليق زوجه طلقة واحدة والذي يوحي انه كان مجبرا الهدية الثمينة التي قدمها اظن قياسا على المعطيات المتوفرة انه لو جاب لها علبة بقلاوة او شكولاته من النوع الفاخر لرضيت قليلة العقل اما مثل ماقدمه فهذا لا تعقله الا من مسحها الله بالرزانة والحكمة وتثمين المواقف خصوصا لو كان محدود الدخل فهي اشارة قوية على انه كان مجبرا على الطلاق لتستقيم الحال بينهما كلامي لا يعني ولا يمت بصلة لزواجه من ثانية فهذا امر احله الله ولكن كان بمقدوره ان يفعل ذلك من غير طلاق واعتقد انها ستدفع ثمن غطرستها واما هو ان سيخلفه الله خيرا لانه اراد الصلح وبذل لاجله
د محمد ماجد بخش
مجموعة العناصر الممثلة التالية 0 6 18 26 38 48 60 70 80 92 102 112 تمثل للعناصر في مرحلة بنائية مكونة من 16 مجموعة مع تكرار وإعادة عرض تمثيل كتل وحدات العناصر بالثقالة الفراغية الممثلة المحققة لآلية تمثيل مفهوم التعامل بتمثيل حالة الأكسدة وهي حالة تمثيل مبتكرة وغير حقيقية إلا على مستوى نتائج استخدامها الحيادية مع النتائج العملية وكشف وظهور أسرار صحة ذلك من وجهة نظر المنظرين لكمومية الذرة دون إقرار الكتلة والوحدة والدرجة والمجموع والثقل والثبات والتمثيل ( المغناطيسي )

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