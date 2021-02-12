"الجوازات" توضح خطوات خدمة "تصاريح السفر الإستثنائية"

الرياض (صدى):
أوضحت المديرية العامة للجوازات اليوم الجمعة خطوات خدمة " تصاريح السفر الإستثنائية " المتاحة عبر أبشر الإلكترونية .
وأكدت أنه يمكن إستخراج تصاريح السفر الإستثنائية عبر أبشر من خلال اتباع الخطوات التالية :
1- الدخول على حساب أبشر .
2- النقر على أيقونة خدمات واختيار الجوازات .
3- اختيار مركز الرسائل والطلبات للجوازات " طلب جديد " .
4- اختيار القطاع الحكومي المطلوب .
5- اختيار جهة إصدار التصريح .
6- اختيار خدمة تصاريح الجوازات .
7- إرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة .
8- تقديم الطلب .
9- تصلك رسالة برقم الطلب ويتم معالجتها .