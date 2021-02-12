بالفيديو.. جولة مع المراقبات ببلدية القطيف تكشف المخالفات المرصودة

الرياض (صدى):
كشفت جولة رقابية في بلدية القطيف بالمنطقة الشرقية عن جهود المواطنات التي تم تعيينهن كمراقبات لرصد المخالفات المختلفة .
وقالت المراقبة الصحية مها السلمان في حديث لـ " العربية " أنه من أبرز المخالفات التي لاحظتها خلال هذه الفترة ، عدم وجود معقمات ، أو مقياس درجة الحرارة ، والكمامات ، والإزدحام في المحلات ، وكذلك عدم تفعيل برنامج توكلنا .
وأضافت ، أن جهود أمانة الشرقية قوي في هذه الفترة حيث تم تدريبها وتدريب المراقبات على سائر الإجراءات الإحترازية ، موجهة شكرها لحكومة المملكة التي دعمت تمكين المرأة في جميع المجالات .
وأضاف مسؤول الصحة العامة توفيق آل سباع أن جميع الإجراءات الإحترازية ، هي إجراءات سهلة وفي متناول الجميع لكن إذا تهاونا فيها كان خطرها شديد .