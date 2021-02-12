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بالفيديو.. جولة مع المراقبات ببلدية القطيف تكشف المخالفات المرصودة

Time منذ 15 دقيقة
Views 1365
بالفيديو.. جولة مع المراقبات ببلدية القطيف تكشف المخالفات المرصودة

الرياض (صدى):
كشفت جولة رقابية في بلدية القطيف بالمنطقة الشرقية عن جهود المواطنات التي تم تعيينهن كمراقبات لرصد المخالفات المختلفة .

وقالت المراقبة الصحية مها السلمان في حديث لـ " العربية " أنه من أبرز المخالفات التي لاحظتها خلال هذه الفترة ، عدم وجود معقمات ، أو مقياس درجة الحرارة ، والكمامات ، والإزدحام في المحلات ، وكذلك عدم تفعيل برنامج توكلنا .

وأضافت ، أن جهود أمانة الشرقية قوي في هذه الفترة حيث تم تدريبها وتدريب المراقبات على سائر الإجراءات الإحترازية ، موجهة شكرها لحكومة المملكة التي دعمت تمكين المرأة في جميع المجالات .

وأضاف مسؤول الصحة العامة توفيق آل سباع أن جميع الإجراءات الإحترازية ، هي إجراءات سهلة وفي متناول الجميع لكن إذا تهاونا فيها كان خطرها شديد .

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القطيف
المنطقة الشرقية
بلدية القطيف

أحدث التعليقات

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الخرقه ابخقت عينك اوحسن الفاضك اوترفع عن طبعكم البليدمن شدة حماء السوبر اختل توازنكم,,,
نايف الغامدي
التايب باقي ماخذ في خاطرة من محمد نور 😂😂😂😂
راي
صحيح يا ع.س.ع.تقول( ماعلينا من احتجاج العين خلونا في احتجاج النصر)مسكين مزعك احتجاج النصر الى هذه الدرجه مزعجك هذا الفريق اوتتبع اخباره اقول الله يعينك على الايام الجايه وشوفك لك ايام ماضهرت سلامات والاالسبب السوبر اللى كنت تحلم فيه,,,
احمد
كنت مسافر الى اليمن وتم سحب الاستمارة واللوحات في المنفذ السعودي لانه سالني بترجع قلته ممكن لكن سحب الاستمارة واللوحات وهذا الكلام قبل اكثر من ٣٠سنه وش الحل لاسقاطها من اسمي على شان اقظر اسجل سيارة ثانيه باسمي وايضا اسقاطها من سجلي
عاطل
الاعتلال النفسي في الي فقد الرجوله والحشمه والغيره واصبح قلبه مفدوغ يشوف قلة الادب ولا كانه الا حيوان بلا احساس

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