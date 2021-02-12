رئيس أولمبياد طوكيو يستقيل

وكالات (صدى):
قدم رئيس اللجنة التنظيمية لأولمبياد «طوكيو 2020» يوشيرو موري، اليوم (الجمعة)، استقالته على خلفية تصريحات أدلى بها في وقت سابق ضد النساء ".
وتأتي استقالة موري بعد أسبوع من إثارته حفيظة الكثيرين ودفع بمئات المتطوعين إلى الانسحاب بعدما قال، إن النساء يتحدثن كثيراً في الاجتماعات.
وقال موري في اجتماع لمجلس «طوكيو 2020» «تسببت تصريحاتي غير اللائقة في الكثير من الفوضى... أتمنى أن أستقيل من منصب الرئيس اعتباراً من اليوم».
وأضاف «الأهم أن تُقام الألعاب الأولمبية بدءاً من يوليو، لا يجب أن تصبح القضية أن يكون تواجدي هو العائق لفعل ذلك».