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بالفيديو.. حركة طبيعية في مطار أبها واستمرار رحلات المسافرين بعد الهجوم الحوثي

Time منذ 50 دقيقة
Views 1611
بالفيديو.. حركة طبيعية في مطار أبها واستمرار رحلات المسافرين بعد الهجوم الحوثي

أبها (صدى):
شهد مطار أبها الدولي جنوب المملكة اليوم الجمعة حركة طبيعية للمسافرين والموظفين ، بعد تعرض المطار للهجوم الحوثي الإرهابي الجبان .

وأظهرت جولة لكاميرات " العربية " في قلب المطار أن رحلات المسافرين تسير وفق جدولتها ، كما يتجول المسافرون من رجال ونساء وأطفال بشكل آمن مع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية ضد كورونا ، دون أي تأثر بالهجوم الحوثي .

وكانت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قد تمكنت من السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها الدولي نتيجة استهداف مليشيات الحوثي الإيرانية ، والذي واجه تنديد عالمي بجرائم الحوثيين ضد أمن المملكة والمدنيين .

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مطار أبها
مطار أبها الدولي
الهجوم الحوثي

أحدث التعليقات

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الخرقه ابخقت عينك اوحسن الفاضك اوترفع عن طبعكم البليدمن شدة حماء السوبر اختل توازنكم,,,
نايف الغامدي
التايب باقي ماخذ في خاطرة من محمد نور 😂😂😂😂
راي
صحيح يا ع.س.ع.تقول( ماعلينا من احتجاج العين خلونا في احتجاج النصر)مسكين مزعك احتجاج النصر الى هذه الدرجه مزعجك هذا الفريق اوتتبع اخباره اقول الله يعينك على الايام الجايه وشوفك لك ايام ماضهرت سلامات والاالسبب السوبر اللى كنت تحلم فيه,,,
احمد
كنت مسافر الى اليمن وتم سحب الاستمارة واللوحات في المنفذ السعودي لانه سالني بترجع قلته ممكن لكن سحب الاستمارة واللوحات وهذا الكلام قبل اكثر من ٣٠سنه وش الحل لاسقاطها من اسمي على شان اقظر اسجل سيارة ثانيه باسمي وايضا اسقاطها من سجلي
عاطل
الاعتلال النفسي في الي فقد الرجوله والحشمه والغيره واصبح قلبه مفدوغ يشوف قلة الادب ولا كانه الا حيوان بلا احساس

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