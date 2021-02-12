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سبب تسمية يوم الجمعة بهد الإسم واسمه قبل الإسلام

Time منذ ساعة
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سبب تسمية يوم الجمعة بهد الإسم واسمه قبل الإسلام

علي القحطاني (صدى):
أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ سعد الخثلان سبب تسمية يوم الجمعة .

وقال الشيخ " الخثلان " في حديث له لمؤسسة منارات الهدى أن يوم الجمعة كان يسمى في الجاهلية بالعروبة ، واختُلف في سبب تسميته بالجمعة على أقوال ، ومن أحسنها أنه سمي بذلك لأن خلق آدم جمع فيه .

وأضاف الشيخ سعد الخثلان أن الغمام الحافظ ابن حجر رحمه الله اختار هذا القول في فتح الباري ، وقال " إنه ورد ذلك في حديث سلمان أخرجه أحمد وابن خزيمة أن النبي " صلى الله عليه وسلم " ، قال : يا سلمان يوم الجمعة به جُمع أبوك وأبوكم " .

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الشيخ سعد الخثلان
يوم الجمعة
الشيخ الخثلان
اسم يوم الجمعة

أحدث التعليقات

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الخرقه ابخقت عينك اوحسن الفاضك اوترفع عن طبعكم البليدمن شدة حماء السوبر اختل توازنكم,,,
نايف الغامدي
التايب باقي ماخذ في خاطرة من محمد نور 😂😂😂😂
راي
صحيح يا ع.س.ع.تقول( ماعلينا من احتجاج العين خلونا في احتجاج النصر)مسكين مزعك احتجاج النصر الى هذه الدرجه مزعجك هذا الفريق اوتتبع اخباره اقول الله يعينك على الايام الجايه وشوفك لك ايام ماضهرت سلامات والاالسبب السوبر اللى كنت تحلم فيه,,,
احمد
كنت مسافر الى اليمن وتم سحب الاستمارة واللوحات في المنفذ السعودي لانه سالني بترجع قلته ممكن لكن سحب الاستمارة واللوحات وهذا الكلام قبل اكثر من ٣٠سنه وش الحل لاسقاطها من اسمي على شان اقظر اسجل سيارة ثانيه باسمي وايضا اسقاطها من سجلي
عاطل
الاعتلال النفسي في الي فقد الرجوله والحشمه والغيره واصبح قلبه مفدوغ يشوف قلة الادب ولا كانه الا حيوان بلا احساس

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