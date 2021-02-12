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بالفيديو.. الشيخ " الشثري " يوضح حكم كشف المرأة وجهها أمام زوج أم زوجها وليس والده

Time منذ ساعة
Views 2409
بالفيديو.. الشيخ " الشثري " يوضح حكم كشف المرأة وجهها أمام زوج أم زوجها وليس والده

علي القحطاني (صدى):
أوضح الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء حكم كشف المرأة وجهها أمام زوج أم زوجها وليس والده .

وأكد الشيخ " سعد الشثري " في برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة الفضائية أن زوج أم زوجها ليس محرم لها وهو أجنبي عنها ، وبالتالي فإنها تحتجب منه ولا تكشف وجهها أمامه .

وقال الشيخ سعد الشثري أن من تحرم عليهم المرأة على جهة التأبيد محصورون في قوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .

وأضاف الشيخ سعد الشثري أنه من لم يكن من هذه الأصناف المذكورة في الآية الكريمة ليس بمحرم للمرأة .

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أحدث التعليقات

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الخرقه ابخقت عينك اوحسن الفاضك اوترفع عن طبعكم البليدمن شدة حماء السوبر اختل توازنكم,,,
نايف الغامدي
التايب باقي ماخذ في خاطرة من محمد نور 😂😂😂😂
راي
صحيح يا ع.س.ع.تقول( ماعلينا من احتجاج العين خلونا في احتجاج النصر)مسكين مزعك احتجاج النصر الى هذه الدرجه مزعجك هذا الفريق اوتتبع اخباره اقول الله يعينك على الايام الجايه وشوفك لك ايام ماضهرت سلامات والاالسبب السوبر اللى كنت تحلم فيه,,,
احمد
كنت مسافر الى اليمن وتم سحب الاستمارة واللوحات في المنفذ السعودي لانه سالني بترجع قلته ممكن لكن سحب الاستمارة واللوحات وهذا الكلام قبل اكثر من ٣٠سنه وش الحل لاسقاطها من اسمي على شان اقظر اسجل سيارة ثانيه باسمي وايضا اسقاطها من سجلي
عاطل
الاعتلال النفسي في الي فقد الرجوله والحشمه والغيره واصبح قلبه مفدوغ يشوف قلة الادب ولا كانه الا حيوان بلا احساس

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