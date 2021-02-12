بالفيديو.. العقوبة المتوقعة على الفتاة المتحرشة بشقيقتها الصغيرة

علي القحطاني (صدى):
كشف قانوني مختص العقوبة المنتظرة للفتاة التي تحرشت بشقيقتها الصغيرة بالرياض ووثقت جريمتها في مقطع فيديو .
وأكد المحامي سلطان العنزي أنه من المتوقع أن تتراوح عقوبة الفتاة بين سنة إلى 7 أو 10 أعوام سجن وفقاً لنظام حماية الطفل .
وقال المحامي سللطان العنزي في مقابلة معه ببرنامج ياهلا المذاع على قناة روتانا خليجية أن الحق العام في هذه القضية لن يسقط لأن النائب العام هو محرك القضائية ، وتحديد العقوبة على حسب المحكمة الجزائية ،
وأضاف انه سيتم إستدعاء أهل الفتاة والتحقيق معهم كونهم مسؤولين عن سلوك الطفلة .
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