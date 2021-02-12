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بالفيديو.. العقوبة المتوقعة على الفتاة المتحرشة بشقيقتها الصغيرة

Time منذ 29 دقيقة
Views 1675
بالفيديو.. العقوبة المتوقعة على الفتاة المتحرشة بشقيقتها الصغيرة

علي القحطاني (صدى):
كشف قانوني مختص العقوبة المنتظرة للفتاة التي تحرشت بشقيقتها الصغيرة بالرياض ووثقت جريمتها في مقطع فيديو .

وأكد المحامي سلطان العنزي أنه من المتوقع أن تتراوح عقوبة الفتاة بين سنة إلى 7 أو 10 أعوام سجن وفقاً لنظام حماية الطفل .

وقال المحامي سللطان العنزي في مقابلة معه ببرنامج ياهلا المذاع على قناة روتانا خليجية أن الحق العام في هذه القضية لن يسقط لأن النائب العام هو محرك القضائية ، وتحديد العقوبة على حسب المحكمة الجزائية ،

وأضاف انه سيتم إستدعاء أهل الفتاة والتحقيق معهم كونهم مسؤولين عن سلوك الطفلة .

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Time واتساب
المحكمة الجزائية
النائب العام
الفتاة المتحرشة
التحرش بطفلة

أحدث التعليقات

الريان
اسأل الله العفو والعافيه فالدنياء والاخره هذا وصل الغاز جنب المكينه يفكر انها (فرن) وزين نسى الكبريت
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته
مووجه
تزوج اربعه كماحلل الشرع لكن لاتجبر الاولى على البقاء معك اذا لم تستطيع
زعيم اااسيا
ابو علي انت مسخن يعني الجمهور يحسب داخل السعوديه ايش عرفك الاحصائيه شعبية النادي بشكل عام خارح الخدود الجغرافيه هذا الهلال ياستاذ لو الاحصائية للنصر وباقي الفرق اتفق معاك
واضح*** وصريح***
الدفاع عن

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