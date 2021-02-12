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أمانة جدة تكثف مجهوداتها في تطبيق الاحترازات الوقائية في المنشآت التجارية

Time منذ 59 دقيقة
Views 1663
أمانة جدة تكثف مجهوداتها في تطبيق الاحترازات الوقائية في المنشآت التجارية

جدة (صدى):
كثفت أمانة محافظة جدة مجهوداتها في تطبيق الاحترازات الوقائية في المنشآت التجارية، مشددة على أهمية الالتزام بالتدابير والبروتوكولات الصحية لمرتادي هذه المنشآت للحد من انتشار فيروس كورونا.

وركزت الأمانة خلال جولاتها الرقابية، على الاهتمام بالجانب التوعوي والتثقيفي لدى المجتمع حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، منوهة بأن الجميع شريك في هذا الجانب لتخطي هذه الجائحة.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة لخدمة المجتمع المهندس عائض الزهراني، أن الأمانة سخرت جميع طاقاتها لتطبيق الاحترازات الوقائية بتنفيذ عددٍ من المبادرات ومنها اطلاق الحملة التوعوية "لسلامتنا نلتزم"، بمشاركة الجهات ذات العلاقة بهدف تعزيز الوعي حول أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية والبروتوكولات اللازمة في المنشآت التجارية في المحافظة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

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جدة
أمانة جدة
المنشآت التجارية
الاحترازات الوقائية

أحدث التعليقات

الريان
اسأل الله العفو والعافيه فالدنياء والاخره هذا وصل الغاز جنب المكينه يفكر انها (فرن) وزين نسى الكبريت
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته
مووجه
تزوج اربعه كماحلل الشرع لكن لاتجبر الاولى على البقاء معك اذا لم تستطيع
زعيم اااسيا
ابو علي انت مسخن يعني الجمهور يحسب داخل السعوديه ايش عرفك الاحصائيه شعبية النادي بشكل عام خارح الخدود الجغرافيه هذا الهلال ياستاذ لو الاحصائية للنصر وباقي الفرق اتفق معاك
واضح*** وصريح***
الدفاع عن

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