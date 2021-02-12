ترتيب الدوري بعد تعادل الأهلي والاتحاد بديربي جدة

نواف السالم (صدى):
استطاع الشباب المحافظة على صدارة ترتيب الدوري بعد تعادل الأهلي واتحاد جدة أمس الخميس بهدف لكل منهما في اللقاء الذي شهده ملعب الرديف " الجوهرة المشعة " .
وجاء الشباب في الصدارة برصيد 35 نقطة بعد الفوز في 10 مباريات والتعادل في 5 مباريات وخسارة مبارتين فقط حتى الآن ، فيما يتبقى له لقاء بالجولة الـ 13 الحالية .
ووصل الأهلي إلى 34 نقطة بعد الفوز في 10 مباريات والتعادل في 4 وخسارة 4 ليخرج بمجموع 31 هدف .
أما الهلال فجاء في المرتبة الثالثة برصيد 33 نقطة بعد الفوز في 9 لقاءات والتعادل في 6 وخسارة مبارتين .
وجاء اتحاد جدة في المركز الخامس برصيد 29 نقطة بعد الفوز في 7 مياريات والتعادل في 8 وخسارة 3 مباريات .