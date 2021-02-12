الأعداد السابقة للصحيفة

ترتيب الدوري بعد تعادل الأهلي والاتحاد بديربي جدة

Time منذ 44 دقيقة
Views 1676
ترتيب الدوري بعد تعادل الأهلي والاتحاد بديربي جدة

نواف السالم (صدى):
استطاع الشباب المحافظة على صدارة ترتيب الدوري بعد تعادل الأهلي واتحاد جدة أمس الخميس بهدف لكل منهما في اللقاء الذي شهده ملعب الرديف " الجوهرة المشعة " .

وجاء الشباب في الصدارة برصيد 35 نقطة بعد الفوز في 10 مباريات والتعادل في 5 مباريات وخسارة مبارتين فقط حتى الآن ، فيما يتبقى له لقاء بالجولة الـ 13 الحالية .

ووصل الأهلي إلى 34 نقطة بعد الفوز في 10 مباريات والتعادل في 4 وخسارة 4 ليخرج بمجموع 31 هدف .

أما الهلال فجاء في المرتبة الثالثة برصيد 33 نقطة بعد الفوز في 9 لقاءات والتعادل في 6 وخسارة مبارتين .

وجاء اتحاد جدة في المركز الخامس برصيد 29 نقطة بعد الفوز في 7 مياريات والتعادل في 8 وخسارة 3 مباريات .

Time واتساب
الشباب
الهلال
الاتحاد
الدوري السعودي
الأهلي
ديربي جدة

أحدث التعليقات

الريان
اسأل الله العفو والعافيه فالدنياء والاخره هذا وصل الغاز جنب المكينه يفكر انها (فرن) وزين نسى الكبريت
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته
مووجه
تزوج اربعه كماحلل الشرع لكن لاتجبر الاولى على البقاء معك اذا لم تستطيع
زعيم اااسيا
ابو علي انت مسخن يعني الجمهور يحسب داخل السعوديه ايش عرفك الاحصائيه شعبية النادي بشكل عام خارح الخدود الجغرافيه هذا الهلال ياستاذ لو الاحصائية للنصر وباقي الفرق اتفق معاك
واضح*** وصريح***
الدفاع عن

أخر الأخبار

"الصحة" توضح موقف من تلقى اللقاح من العزل الصحي
"الصحة" توضح موقف من تلقى اللقاح من العزل الصحي
Time منذ 18 دقيقة Views 1400
بالفيديو.. بدور البراهيم عن طلاقها من أحد أزواجها السابقين: نسيته بعد سنتين
بالفيديو.. بدور البراهيم عن طلاقها من أحد أزواجها السابقين: نسيته بعد سنتين
Time منذ 24 دقيقة Views 388
بالفيديو.. العقوبة المتوقعة على الفتاة المتحرشة بشقيقتها الصغيرة
بالفيديو.. العقوبة المتوقعة على الفتاة المتحرشة بشقيقتها الصغيرة
Time منذ 29 دقيقة Views 1669
البنتاجون: المملكة شريكة في التصدي لإرهاب إيران
البنتاجون: المملكة شريكة في التصدي لإرهاب إيران
Time منذ 34 دقيقة Views 1525
المرور يوضح شروط تبديل لوحات المركبات
المرور يوضح شروط تبديل لوحات المركبات
Time منذ 39 دقيقة Views 1709
ترتيب الدوري بعد تعادل الأهلي والاتحاد بديربي جدة
ترتيب الدوري بعد تعادل الأهلي والاتحاد بديربي جدة
Time منذ 44 دقيقة Views 1676
أمانة جدة تكثف مجهوداتها في تطبيق الاحترازات الوقائية في المنشآت التجارية
أمانة جدة تكثف مجهوداتها في تطبيق الاحترازات الوقائية في المنشآت التجارية
Time منذ 59 دقيقة Views 1659
أحلام تھدي أصالة أغنیة "حزین"
أحلام تھدي أصالة أغنیة "حزین"
Time منذ ساعة Views 713
"إدوارد" و"يوسف الشريف" في مسلسل "كوفيد 25" برمضان المقبل
"إدوارد" و"يوسف الشريف" في مسلسل "كوفيد 25" برمضان المقبل
Time منذ ساعة Views 626
حارس بالميراس يدعو فريقه لتخطي أحزانه مع الأهلي المصري
حارس بالميراس يدعو فريقه لتخطي أحزانه مع الأهلي المصري
Time منذ ساعة Views 1759