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البنتاجون: المملكة شريكة في التصدي لإرهاب إيران

Time منذ 34 دقيقة
Views 1519
البنتاجون: المملكة شريكة في التصدي لإرهاب إيران

واشنطن (صدى):
علق المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» جون كيربي، علىعلى الهجمات الحوثية على المدنيين السعوديين، مؤكدًا أن المملكة شريكة في مكافحة الإرهاب ومواجهة التصرفات الإيرانية المزعزعة للاستقرار بالمنطقة.

وقال كيربي: في ظل التهديد المشترك الذي نواجهه فإن وزارة الدفاع الأمريكية ستتابع العمل مع الشركاء وتوزع الأعباء في المنطقة، وفقًا لقناة «العربية».

وتابع: ملتزمون بمساعدة المملكة في حماية أراضيها بوجه الخطر المتصاعد والجدّي، ولا تغيير في سياستنا بهذا المعنى، لكنني لن أتحدث عن إرسال مزيد من القوات والعتاد إلى هناك.

وأكد كيربي على أن الحدود السعودية تتعرض للتهديد، وسياسة واشنطن لم تتغيّر فهي تراجع دائما قدراتها مقابل التحديات حول العالم وتعدّل وفق ما هو ضروري.

 

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إيران
البنتاجون
الهجمات الحوثية

أحدث التعليقات

الريان
اسأل الله العفو والعافيه فالدنياء والاخره هذا وصل الغاز جنب المكينه يفكر انها (فرن) وزين نسى الكبريت
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته
مووجه
تزوج اربعه كماحلل الشرع لكن لاتجبر الاولى على البقاء معك اذا لم تستطيع
زعيم اااسيا
ابو علي انت مسخن يعني الجمهور يحسب داخل السعوديه ايش عرفك الاحصائيه شعبية النادي بشكل عام خارح الخدود الجغرافيه هذا الهلال ياستاذ لو الاحصائية للنصر وباقي الفرق اتفق معاك
واضح*** وصريح***
الدفاع عن

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