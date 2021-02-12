حارس بالميراس يدعو فريقه لتخطي أحزانه مع الأهلي المصري

وكالات (صدى):
يحاول فريق بالميراس البرازيلي نسيان الهزيمة التي تعرض لها أمام الأهلي المصري أمس الخميس ، بعد أن حصد الأهلي الميدالية البرونزية.
وأكدت صحيفة uol البرازيلية أن حارس مرمى فريق بالميراس يدعم زملائه ويدعوهم لتخطي أحزانه مع الأهلي، كما يدعو الجمهور البرازيلي لتخفيف الهجوم عليهم .
وقال ويفرتون حارس مرمى بالميراس : أتحدث دائمًا وأكرر في غرفة تبديل الملابس، لا يمكننا أن ننسى ما جئنا به إلى هنا، كرة القدم تتغير بسرعة كبيرة، منذ 12 أو 13 يومًا، حققنا لقب ليبرتادوريس والآن لدينا هزيمتين في كأس العالم، مع الخسارة بركلات الترجيح أمام الأهلي" .
وأضاف : لا أحد سعيد ولا راضٍ، علينا تصحيح أخطائنا، لكن لا شيء يمكنه التغلب علينا .
وكان الأهلي المصري قد فاز على بالميراس البرازيلي 3 – 2 بركلات الجزاء الترجيحية ليفوز بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية بعد مباراة تاريخية .