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حارس بالميراس يدعو فريقه لتخطي أحزانه مع الأهلي المصري

Time منذ ساعة
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حارس بالميراس يدعو فريقه لتخطي أحزانه مع الأهلي المصري

وكالات (صدى):
يحاول فريق بالميراس البرازيلي نسيان الهزيمة التي تعرض لها أمام الأهلي المصري أمس الخميس ، بعد أن حصد الأهلي الميدالية البرونزية.

وأكدت صحيفة uol البرازيلية أن حارس مرمى فريق بالميراس يدعم زملائه ويدعوهم لتخطي أحزانه مع الأهلي، كما يدعو الجمهور البرازيلي لتخفيف الهجوم عليهم .

وقال ويفرتون حارس مرمى بالميراس : أتحدث دائمًا وأكرر في غرفة تبديل الملابس، لا يمكننا أن ننسى ما جئنا به إلى هنا، كرة القدم تتغير بسرعة كبيرة، منذ 12 أو 13 يومًا، حققنا لقب ليبرتادوريس والآن لدينا هزيمتين في كأس العالم، مع الخسارة بركلات الترجيح أمام الأهلي" .

وأضاف : لا أحد سعيد ولا راضٍ، علينا تصحيح أخطائنا، لكن لا شيء يمكنه التغلب علينا .

وكان الأهلي المصري قد فاز على بالميراس البرازيلي 3 – 2 بركلات الجزاء الترجيحية ليفوز بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية بعد مباراة تاريخية .

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بالميراس البرازيلي

أحدث التعليقات

الريان
اسأل الله العفو والعافيه فالدنياء والاخره هذا وصل الغاز جنب المكينه يفكر انها (فرن) وزين نسى الكبريت
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته
مووجه
تزوج اربعه كماحلل الشرع لكن لاتجبر الاولى على البقاء معك اذا لم تستطيع
زعيم اااسيا
ابو علي انت مسخن يعني الجمهور يحسب داخل السعوديه ايش عرفك الاحصائيه شعبية النادي بشكل عام خارح الخدود الجغرافيه هذا الهلال ياستاذ لو الاحصائية للنصر وباقي الفرق اتفق معاك
واضح*** وصريح***
الدفاع عن

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