الأعداد السابقة للصحيفة

أرامكو روان للحفر تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 34 دقيقة
Views 1626
أرامكو روان للحفر تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة أرامكو روان للحفر عن وظائف شاغرة للرجال والساء بالخبر في عدة مجالات .

وأوضحت شركة أرامكو روان للحفر الوظائف المطلوبة على النحو التالي :

1- كاتب فني : بكالوريوس هندسة ، هندسة الإتصالات أو ما يعادلها ، خبرة 3 سنوات .

2- أخصائي ضرائب : بكالوريوس محاسبة ، أو مالية ، أو ما يعادلها ، خبرة ، لا تقل عن 3 سنوات .

3- مهندس مشروع أول : بكالوريوس هندسة معمارية ، هندسة ميكانيكية ، هندسة كهربائية ، هندسة بحرية ، أو ما يعادلها ، خبرة 6 سنوات .

4- محامي : بكالوريوس في تخصص القانون ، خبرة 3 سنوات .

ويمكن التقديم عبر موقع شركة أرامكو روان للحفر عبر الرابط التالي من هنـــــــا .

Time واتساب
وظائف
وظائف شاغرة
أرامكو روان للحفر

أحدث التعليقات

محايد وغير متزوج
بصراحه لابد وضع حد للزوجه الاولى اي تسبب شوشره اذا زوج بياخذ الثانيه ويش ذالحسد خلونا نفلها والشرع حلال اربعه بنظرة المجتمع التاجر الي عنده محل زي الي عنده اربع محلات
محمد عبد القادر
من أنت يالتايب حتى تقيم لاعب بحجم ومتعة لاعب كل آلآندية تعرف متعة لعبه صناعةآللعب من آبجديات فنياته لاعب آفتقدنا ه متعة لعبه وحرفنته سببآ لنجم فى الكرة السعودية
خالد
سلق مجمعه وحثالة المجتمع لابارك الله في وجيهكم
أول عالمي
هما الطواقي كذا اغبياء وثرثارة على الفاضي اجل نادي مشهور بالفقر ويدفع مليارات 🤣🤣 ياربي سامحنا على هذه العقليات المتخلفه اللي تكذب وتتنقد نفسها بالكذبه 😁😁
خالد محاسن
الاتفاق ماشي على طريقة مباراة لنا ومبارتين لكم

أخر الأخبار

القبض على مواطن وضع اسطوانة غاز داخل غرفة صراف آلي تابعة لأحد البنوك بالرياض
القبض على مواطن وضع اسطوانة غاز داخل غرفة صراف آلي تابعة لأحد البنوك بالرياض
Time منذ 28 دقيقة Views 1622
أرامكو روان للحفر تعلن عن وظائف شاغرة
أرامكو روان للحفر تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 34 دقيقة Views 1626
بالفيديو.. مواطنة ترد على زوجها الذي طلقها وتزوج عليها بقصيدة مؤثرة
بالفيديو.. مواطنة ترد على زوجها الذي طلقها وتزوج عليها بقصيدة مؤثرة
Time منذ 38 دقيقة Views 2066
صوفينار تفضح صالح جمعة: "مين دة "
صوفينار تفضح صالح جمعة: "مين دة "
Time منذ 43 دقيقة Views 592
قصى الخولي يعود لزوجته بعد الكثير من الخلافات
قصى الخولي يعود لزوجته بعد الكثير من الخلافات
Time منذ 48 دقيقة Views 658
"فولكس واجن" و "مايكروسوفت" توسعان تعاونهما لتسريع تطوير القيادة الذاتية
"فولكس واجن" و "مايكروسوفت" توسعان تعاونهما لتسريع تطوير القيادة الذاتية
Time منذ 58 دقيقة Views 1525
نصائح هامة للتعامل مع طفلك في الشهر الثالث
نصائح هامة للتعامل مع طفلك في الشهر الثالث
Time منذ ساعة Views 1352
وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي
وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي
Time منذ ساعة Views 1655
جهاز صغير يحول الجسم إلى بطارية
جهاز صغير يحول الجسم إلى بطارية
Time منذ ساعة Views 1779
امرأة في دعوى طلاق: اتهمنى بالخيانة بعد 24 سنة زواج
امرأة في دعوى طلاق: اتهمنى بالخيانة بعد 24 سنة زواج
Time منذ ساعة Views 929