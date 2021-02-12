أرامكو روان للحفر تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة أرامكو روان للحفر عن وظائف شاغرة للرجال والساء بالخبر في عدة مجالات .
وأوضحت شركة أرامكو روان للحفر الوظائف المطلوبة على النحو التالي :
1- كاتب فني : بكالوريوس هندسة ، هندسة الإتصالات أو ما يعادلها ، خبرة 3 سنوات .
2- أخصائي ضرائب : بكالوريوس محاسبة ، أو مالية ، أو ما يعادلها ، خبرة ، لا تقل عن 3 سنوات .
3- مهندس مشروع أول : بكالوريوس هندسة معمارية ، هندسة ميكانيكية ، هندسة كهربائية ، هندسة بحرية ، أو ما يعادلها ، خبرة 6 سنوات .
4- محامي : بكالوريوس في تخصص القانون ، خبرة 3 سنوات .
ويمكن التقديم عبر موقع شركة أرامكو روان للحفر عبر الرابط التالي من هنـــــــا .