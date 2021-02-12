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جهاز صغير يحول الجسم إلى بطارية

Time منذ ساعة
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جهاز صغير يحول الجسم إلى بطارية

وكالات (صدى):
طور العلماء جهاز صغير الحجم يمكن ارتداؤه ولديه القدرة على الشحن باستخدام الحرارة الناجمة عن جسم الإنسان. ويمكن ارتداء الجهاز الجديد القابل للتمدد في صورة خاتم أو سوار على المعصم.

ويقوم الجهاز باستخدام مولدات متناهية الصغر لتحويل حرارة جسم الإنسان الداخلية إلى طاقة كهربائية.

يمكن لتلك التقنية الجديدة إنتاج فولت واحد فقط من الطاقة لكل سنتيمتر مربع من مساحة الجلد، وهو مستوى أقل بكثير مما يمكن أن توفره أغلب البطاريات الحالية في الأسواق.

وتعتبر كمية كافية من الطاقة لتشغيل الأجهزة الإلكترونية الصغيرة مثل الساعة، أو جهاز تعقب الأنشطة الرياضية.

ويعتقد البروفيسور جيان ليانغ شياو، من جامعة كولورادو بولدر الأميركية وصاحب الفكرة الأولى في الجهاز الجديد، يعتقد أنه يمكن طرح الجهاز في الأسواق في غضون 5 إلى 10 سنوات قادمة.

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الطاقة
بطارية
جهاز صغير

أحدث التعليقات

محايد وغير متزوج
بصراحه لابد وضع حد للزوجه الاولى اي تسبب شوشره اذا زوج بياخذ الثانيه ويش ذالحسد خلونا نفلها والشرع حلال اربعه بنظرة المجتمع التاجر الي عنده محل زي الي عنده اربع محلات
خالد
سلق مجمعه وحثالة المجتمع لابارك الله في وجيهكم
أول عالمي
هما الطواقي كذا اغبياء وثرثارة على الفاضي اجل نادي مشهور بالفقر ويدفع مليارات 🤣🤣 ياربي سامحنا على هذه العقليات المتخلفه اللي تكذب وتتنقد نفسها بالكذبه 😁😁
خالد محاسن
الاتفاق ماشي على طريقة مباراة لنا ومبارتين لكم
wsaka
صباح الزعامة.. صباح رابع العالم.. نادي القرن الآسيوي.. زعيم آسيا.. بطل كأس المؤسس.. صباح جميل كجمال 61 بطولة موثقة بإمتلاك الذهب والميداليات وصور التتويج ورفع الكؤوس والذهب.. الجميل في زعيم آسيا الهلال إن جميع اللاعبين المحترفين منذ عهد ممزق شباك الأندية ريفلينو إلى الآن.. لما يحضرون للعب بالهلال يجدون نادي عظيم في سمعته وبطولات وتعامله واحترامه لمن يعمل فيه وبالتالي ينبني علاقة رائعة جداً بين أفراد النادي وبين هذا الكيان الكبير.. فنجد الهلال مطلب لجميع اللاعبين سواء أجانب أو محليين لأن بعضهم مجرد يلعبون مباراة مبارتين ويرفع كأس وبطولة.. وسمعة النادي عالمياً مشرفه. وبالتالي جميع من يغادر الهلال كنهاية عقده يغادر.. بإحترام كبير واحتفال وهدايا وبوسات.. ونجد الكثير منهم يحضر للرياض لمشاركة الزعيم مناسباته. بالنسبة لكارليو فأعتقد انه أرهق الأندية في الملعب.. والكثير يتمنى مغادرته حتى يتنفسوا الصعداء.. ولكن اللاعب باقي في النادي وباقي في الملعب والمباريات لما يكون هو وزملائه في يومهم.. تعود سنين تمزيق الشباك بالخمسات. 😁 تحياتي.. 61

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