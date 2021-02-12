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وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

Time منذ ساعة
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وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

وأوضحت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة.

وتضمنت الوظائف : صيدلاني ثانٍ (عدد 5 وظائف/ الرياض)، أخصائي الصيدلية السريرية (الرياض)، طبيب متخصص/ وحدة المسالك البولية للبالغين (الرياض)، سكرتير ثانٍ (الرياض)، سكرتير أول (الرياض)، كبير التقنيين الطبيين (المدينة المنورة).

بالإضافة إلى " صيدلاني ثالث (المدينة المنورة)، مشرف المختبر الطبي (المدينة المنورة)، أخصائي مختبر (المدينة المنورة)، فني مختبر (المدينة المنورة)، مساعد مختبرات (المدينة المنورة)، كبير المساعدين الفنيين (المدينة المنورة)، ناسخ طبي (المدينة المنورة).

للتقديم من هنـــــــــا .

 

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المدينة المنورة
مستشفى الملك فيصل التخصصي

أحدث التعليقات

محايد وغير متزوج
بصراحه لابد وضع حد للزوجه الاولى اي تسبب شوشره اذا زوج بياخذ الثانيه ويش ذالحسد خلونا نفلها والشرع حلال اربعه بنظرة المجتمع التاجر الي عنده محل زي الي عنده اربع محلات
أول عالمي
هما الطواقي كذا اغبياء وثرثارة على الفاضي اجل نادي مشهور بالفقر ويدفع مليارات 🤣🤣 ياربي سامحنا على هذه العقليات المتخلفه اللي تكذب وتتنقد نفسها بالكذبه 😁😁
خالد محاسن
الاتفاق ماشي على طريقة مباراة لنا ومبارتين لكم
wsaka
صباح الزعامة.. صباح رابع العالم.. نادي القرن الآسيوي.. زعيم آسيا.. بطل كأس المؤسس.. صباح جميل كجمال 61 بطولة موثقة بإمتلاك الذهب والميداليات وصور التتويج ورفع الكؤوس والذهب.. الجميل في زعيم آسيا الهلال إن جميع اللاعبين المحترفين منذ عهد ممزق شباك الأندية ريفلينو إلى الآن.. لما يحضرون للعب بالهلال يجدون نادي عظيم في سمعته وبطولات وتعامله واحترامه لمن يعمل فيه وبالتالي ينبني علاقة رائعة جداً بين أفراد النادي وبين هذا الكيان الكبير.. فنجد الهلال مطلب لجميع اللاعبين سواء أجانب أو محليين لأن بعضهم مجرد يلعبون مباراة مبارتين ويرفع كأس وبطولة.. وسمعة النادي عالمياً مشرفه. وبالتالي جميع من يغادر الهلال كنهاية عقده يغادر.. بإحترام كبير واحتفال وهدايا وبوسات.. ونجد الكثير منهم يحضر للرياض لمشاركة الزعيم مناسباته. بالنسبة لكارليو فأعتقد انه أرهق الأندية في الملعب.. والكثير يتمنى مغادرته حتى يتنفسوا الصعداء.. ولكن اللاعب باقي في النادي وباقي في الملعب والمباريات لما يكون هو وزملائه في يومهم.. تعود سنين تمزيق الشباك بالخمسات. 😁 تحياتي.. 61
ابو علي
المشكله اللي يكذب الكذبه ويصدقها التعداد ٣٠ مليون الأجانب تقريبا ٩ مليون يعني المواطنين تقريبا ٢١مليون تبغى تقنعني أن ٥٠٪ من الشعب يشجعون الهلال اذا اعتبرنا أن ٢١ مليون كلهم يحبون الكوره هذي سخاف وسذاجه

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