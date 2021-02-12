وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.
وأوضحت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة.
وتضمنت الوظائف : صيدلاني ثانٍ (عدد 5 وظائف/ الرياض)، أخصائي الصيدلية السريرية (الرياض)، طبيب متخصص/ وحدة المسالك البولية للبالغين (الرياض)، سكرتير ثانٍ (الرياض)، سكرتير أول (الرياض)، كبير التقنيين الطبيين (المدينة المنورة).
بالإضافة إلى " صيدلاني ثالث (المدينة المنورة)، مشرف المختبر الطبي (المدينة المنورة)، أخصائي مختبر (المدينة المنورة)، فني مختبر (المدينة المنورة)، مساعد مختبرات (المدينة المنورة)، كبير المساعدين الفنيين (المدينة المنورة)، ناسخ طبي (المدينة المنورة).
للتقديم من هنـــــــــا .