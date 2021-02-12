وظائف شاغرة للرجال والنساء بمستشفى أبها الخاص العالمي

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت مستشفى أبها الخاص العالمي باب التقديم على وظائف صحية وإدارية وفنية شاغرة للرجال والنساء .
وأكدت مستشفى أبها الخاص العالمي أن الوظائف المطلوبة هي : استشاري / استشارية ، طبيب / طبيبة ، طبيب نائب ، طبيب مقيم / طبيبة مقيمة ، أخصائي/ أخصائية غير طبيب ، أخصائي / أخصائية ، تمريض ، صيدة ، فني / فنية ، إداري / إجارية ، مهني ، حارس ، حارسة ، حارس أمن ، سائق ، سكرتير / سكرتيرة ، عامل / عاملة ، مراسل / مراسلة .
ويمكن التقديم الآن وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي من هنــــــا .