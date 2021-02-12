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وظائف شاغرة للرجال والنساء بمستشفى أبها الخاص العالمي

Time منذ ساعة
Views 2001
وظائف شاغرة للرجال والنساء بمستشفى أبها الخاص العالمي

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت مستشفى أبها الخاص العالمي باب التقديم على وظائف صحية وإدارية وفنية شاغرة للرجال والنساء .

وأكدت مستشفى أبها الخاص العالمي أن الوظائف المطلوبة هي : استشاري / استشارية ، طبيب / طبيبة ، طبيب نائب ، طبيب مقيم / طبيبة مقيمة ، أخصائي/ أخصائية غير طبيب ، أخصائي / أخصائية ، تمريض ، صيدة ، فني / فنية ، إداري / إجارية ، مهني ، حارس ، حارسة ، حارس أمن ، سائق ، سكرتير / سكرتيرة ، عامل / عاملة ، مراسل / مراسلة .

ويمكن التقديم الآن وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي من هنــــــا .

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وظائف شاغرة
مستشفى أبها الخاص العالمي
مستشفى أبها الخاص

أحدث التعليقات

أول عالمي
هما الطواقي كذا اغبياء وثرثارة على الفاضي اجل نادي مشهور بالفقر ويدفع مليارات 🤣🤣 ياربي سامحنا على هذه العقليات المتخلفه اللي تكذب وتتنقد نفسها بالكذبه 😁😁
خالد محاسن
الاتفاق ماشي على طريقة مباراة لنا ومبارتين لكم
wsaka
صباح الزعامة.. صباح رابع العالم.. نادي القرن الآسيوي.. زعيم آسيا.. بطل كأس المؤسس.. صباح جميل كجمال 61 بطولة موثقة بإمتلاك الذهب والميداليات وصور التتويج ورفع الكؤوس والذهب.. الجميل في زعيم آسيا الهلال إن جميع اللاعبين المحترفين منذ عهد ممزق شباك الأندية ريفلينو إلى الآن.. لما يحضرون للعب بالهلال يجدون نادي عظيم في سمعته وبطولات وتعامله واحترامه لمن يعمل فيه وبالتالي ينبني علاقة رائعة جداً بين أفراد النادي وبين هذا الكيان الكبير.. فنجد الهلال مطلب لجميع اللاعبين سواء أجانب أو محليين لأن بعضهم مجرد يلعبون مباراة مبارتين ويرفع كأس وبطولة.. وسمعة النادي عالمياً مشرفه. وبالتالي جميع من يغادر الهلال كنهاية عقده يغادر.. بإحترام كبير واحتفال وهدايا وبوسات.. ونجد الكثير منهم يحضر للرياض لمشاركة الزعيم مناسباته. بالنسبة لكارليو فأعتقد انه أرهق الأندية في الملعب.. والكثير يتمنى مغادرته حتى يتنفسوا الصعداء.. ولكن اللاعب باقي في النادي وباقي في الملعب والمباريات لما يكون هو وزملائه في يومهم.. تعود سنين تمزيق الشباك بالخمسات. 😁 تحياتي.. 61
ابو علي
المشكله اللي يكذب الكذبه ويصدقها التعداد ٣٠ مليون الأجانب تقريبا ٩ مليون يعني المواطنين تقريبا ٢١مليون تبغى تقنعني أن ٥٠٪ من الشعب يشجعون الهلال اذا اعتبرنا أن ٢١ مليون كلهم يحبون الكوره هذي سخاف وسذاجه
ابو وليد
ابو منى اقصد ابو خرقه بوت الزعيم علاه غبار اصفر -- امسحه لو سمحت

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