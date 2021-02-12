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جوجل تختبر ميزة الوضع المظلم لأجهزة الكمبيوتر المكتبية

Time منذ ساعة
Views 1827
جوجل تختبر ميزة الوضع المظلم لأجهزة الكمبيوتر المكتبية

وكالات (صدى):
أعلنت شركة جوجل العالمية عن بدء الاختبارات الخاصة بطرح الوضع المظلم للأجهزة الكومبيوتر المكتبية، حيث أنها ستظهر لبعض المستخدمين بشكل عشوائى.

وظهرت صفحات البحث بالوضع المظلم عند بعض الأشخاص بينما لاتزال باللون الطبيعي بيضاء عند البعض الآخر حتى بعد التحويل التلقائي للوضع المظلم.

ولم تعلن جوجل عن موعد طرح الوضع المظلم لأجهزة الكومبيوتر المكتبية بشكل رسمي على نطاق أوسع، ولكنها قالت في بيان لها "نختبر طرق جديدة لتحسين تجربة مستخدمينا، لكن لا يوجد المزيد من المعلومات التي يمكن أن نعلن عنها حاليًا".

ويذكر أن جوجل تفضل اللون الرمادي الداكن بدلًا من الأسود الصريح مع عناصر بيضاء لتتباين مع الخلفية، مع وجود ظل خفيف للرموز والروابط المختلفة.

 

Time واتساب
جوجل
الوضع المظلم

أحدث التعليقات

فهد
وتمت تبرأته والمنشطات وقله الحيا عند الكل محد معصوم من الخطا ووقل الحمد لله ولاتتشمت علي احد
ابو محمد 😎 ✍️
مواصفات الرنج ممتاز جداً .. .. لكن قيمته عاليه .. وباالبيع رخيص ..
فهد
رصد مقطع فيديو شخص يقوم بحركات غريبة أمام مقهى بإحدى مناطق المملكه ماعرفتك ياعادل الحربي كانك ماتدري وش يسوي واضح وضوح الشمس انه ينصح ويعظ عن منكر شافه وكلنا نعرف كيف صار الوضع الان بالمقاهي والناس ملاقيف مسوين اول مره يشوفون احد يعض وينصح ويروح يصور وينشر للدرجه هذي وصلنا للسخافه
ع. س. ع
خسئت على الأقل لم يختم مشواره بمنشطات يا فريق المنشطات والمخدرات
ابو محمد 😎 ✍️
بيض الله وجهك يا دكتور وكثر الله من امثالك .. آمين ..

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