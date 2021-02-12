جوجل تختبر ميزة الوضع المظلم لأجهزة الكمبيوتر المكتبية

وكالات (صدى):
أعلنت شركة جوجل العالمية عن بدء الاختبارات الخاصة بطرح الوضع المظلم للأجهزة الكومبيوتر المكتبية، حيث أنها ستظهر لبعض المستخدمين بشكل عشوائى.
وظهرت صفحات البحث بالوضع المظلم عند بعض الأشخاص بينما لاتزال باللون الطبيعي بيضاء عند البعض الآخر حتى بعد التحويل التلقائي للوضع المظلم.
ولم تعلن جوجل عن موعد طرح الوضع المظلم لأجهزة الكومبيوتر المكتبية بشكل رسمي على نطاق أوسع، ولكنها قالت في بيان لها "نختبر طرق جديدة لتحسين تجربة مستخدمينا، لكن لا يوجد المزيد من المعلومات التي يمكن أن نعلن عنها حاليًا".
ويذكر أن جوجل تفضل اللون الرمادي الداكن بدلًا من الأسود الصريح مع عناصر بيضاء لتتباين مع الخلفية، مع وجود ظل خفيف للرموز والروابط المختلفة.