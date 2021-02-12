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لقطة جوية للقاهرة عام 1931
منذ 10 دقائق
181
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أحدث التعليقات
وليد ابوبسنت الهدد
ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويرحم جميع اموات المسلمين
ابو ياسر..
والله من الفضاوه الى عايشين فيها لا شغل ولا مشغله الا البربره والخراط بالهلال والنصر والبطيخ.... والله ما حقكم الا من جمعكم وارسلكم الحد الجنوبي على تعرفو التشجيع والكرامه والعز
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات ممتازه ..
القرني
[email protected]
@قآآآآهرهم..........👍😎
الله يرحمه توفي شابا يافعا ولم يغتر بملاذات الدنيا
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