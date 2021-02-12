مباريات اليوم الجمعة

طلال الغامدي (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الجمعة، عدة مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق وقد تحمل في طياتها العديد من المفاجآت المحتملة في عالم كرة القدم.
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
يحل الوحدة ضيفًا على الفيصلي في الجولة الـ18 وذلك في تمام الساعة 15:45 عصراً، كما يلتقي الرائد بنادي الباطن في تمام الساعة 18:30.
الدوري الألماني
يستضيف لايبزيج نادي أوجسبورج في الجولة الـ21، وذلك في تمام الساعة 22:30.
الدوري الإسباني
يشهد الدوري الإسباني مواجهة وحيدة تجمع بين سيلتا فيجو وإلتشي في الجولة الـ23 وذلك في تمام الساعة 23:00.
دوري أبطال أفريقيا 2021
يلتقي وصيف النسخة الماضية نادي الزمالك بفريق مولودية الجزائر على ستاد القاهرة الدولي في دور المجموعات وذلك في تمام الساعة 22:00 مساء اليوم.
الدوري المصري
يواجه طلائع الجيش نادي سموحة في الجولة الـ13، وذلك في الساعة 18:00 مساءًا.