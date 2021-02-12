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مباريات اليوم الجمعة

Time منذ 23 دقيقة
Views 1391
مباريات اليوم الجمعة

طلال الغامدي (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الجمعة، عدة مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق وقد تحمل في طياتها العديد من المفاجآت المحتملة في عالم كرة القدم.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

يحل الوحدة ضيفًا على الفيصلي في الجولة الـ18 وذلك في تمام الساعة 15:45 عصراً، كما يلتقي الرائد بنادي الباطن في تمام الساعة 18:30. 

الدوري الألماني

يستضيف لايبزيج نادي أوجسبورج في الجولة الـ21، وذلك في تمام الساعة 22:30.

الدوري الإسباني

يشهد الدوري الإسباني مواجهة وحيدة تجمع بين سيلتا فيجو وإلتشي في الجولة الـ23 وذلك في تمام الساعة 23:00.

دوري أبطال أفريقيا 2021

يلتقي وصيف النسخة الماضية نادي الزمالك بفريق مولودية الجزائر على ستاد القاهرة الدولي في دور المجموعات وذلك في تمام الساعة 22:00 مساء اليوم.

الدوري المصري

يواجه طلائع الجيش نادي سموحة في الجولة الـ13، وذلك في الساعة 18:00 مساءًا.

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أحدث التعليقات

وليد ابوبسنت الهدد
ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويرحم جميع اموات المسلمين
ابو ياسر..
والله من الفضاوه الى عايشين فيها لا شغل ولا مشغله الا البربره والخراط بالهلال والنصر والبطيخ.... والله ما حقكم الا من جمعكم وارسلكم الحد الجنوبي على تعرفو التشجيع والكرامه والعز
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات ممتازه ..
القرني[email protected]@قآآآآهرهم..........👍😎
الله يرحمه توفي شابا يافعا ولم يغتر بملاذات الدنيا

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