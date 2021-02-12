طريقة التخلص من جملة «الذاكرة ممتلئة»

وكالات (صدى):
تعتبر مشكلة امتلاء الذاكرة الداخلية للهاتف واحدة من أكثر المشاكل التى تؤرق أصحاب الهواتف الذكية، فيما هناك بعض الطرق التي يمكن من خلالها تفريغ مساحة في ذاكرة الهاتف.
وتتمثل تلك الطرق في: نقل التطبيقات إلى بطاقة SD Card حيث نقل التطبيقات من الذاكرة الداخلية إلى الذاكرة الخارجية المنفصلة، عن طريق تحميل تطبيق APP TO SD، وتحديد التطبيقات التي تستهلك الذاكرة بمعنى أن هناك عدد كبير من التطبيقات الافتراضية على الهاتف وتستغل مساحة كبيرة.
وتتضمن حذف المحتوى الأوفلاين، حيث تسمح بعض التطبيقات بحفظ محتوى على هاتفك لكي تتمكن من مشاهدتة والاستمتاع به في وضع الأوفلاين، مثل Spotify و أنغامي وساوندكلاود، فضلًا عن التوجه إلى التطبيقات وتأكد من عمل إزالة Uninstall لجميع التطبيقات التي لا تحتاج إليها، ستجد عددًا كبيرًا من تطبيقات لا تستخدمها من الأساس و تستحوذ على ذاكرة هاتفك.