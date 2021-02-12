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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

Time منذ 18 دقيقة
Views 1320
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئياً على غرب وجنوب غرب المملكة قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات منطقتي عسير والباحة وطقس مستقر بوجه عام على باقي مناطق المملكة، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

أو خالد
يعرف محمد نور. أكيد هذا الكلام وبدأنا الإثارة هذا رأي. التائب في كاريلو والسومه الآن
ابو عمار
طيب
ابو عمار
صفاء سلطان مقبوله وان كانت كبيره في العمر في حدود ال 40 سنه
محمد العتيبي
هذا ينصح ويعظ بسبب الاختلاط في المقهى الغريبه إلى منزل المقطع هل هو في عقله ام لا
ابو عمار
حابه تغير الحصان وهذا من حقها

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