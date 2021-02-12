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بالفيديو.. رغد صدام حسين: الإيرانيون استباحوا العراق والمنطقة على فوهة بركان

Time منذ 54 دقيقة
Views 1632
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بالفيديو.. رغد صدام حسين: الإيرانيون استباحوا العراق والمنطقة على فوهة بركان

بغداد (صدى):
تحدثت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، عن أسرارها وذكرياتها في قصر والدها، لقناة "العربية" في لقاء من المنتظر بثه.

وأظهرت إحدى لقطات البرومو الخاص بالحلقة، قلق رغد صدام حسين على وحدة وطنها العراق، وأبدت تخوفها من تعرضه للتقسيم، قائلة: "أنا قلقة ولا أتمنى أن أشاهد هذا اليوم" .

وأضافت ابنة الراحل صدام حسين في لقطة أخرى: "الإيرانيون استباحوا العراق، والمنطقة كلها أصبحت على فوهة بركان وليس العراق فقط"، كما أنها ستوضح كيفية خروجها مع أسرتها من العراق عقب الاحتلال الأمريكي، ومصير مذكرات والدها، صدام حسين، التي وعدت بنشرها.

Time واتساب
العراق
صدام حسين
رغد صدام حسين

أحدث التعليقات

أو خالد
يعرف محمد نور. أكيد هذا الكلام وبدأنا الإثارة هذا رأي. التائب في كاريلو والسومه الآن
ابو عمار
طيب
ابو عمار
صفاء سلطان مقبوله وان كانت كبيره في العمر في حدود ال 40 سنه
محمد العتيبي
هذا ينصح ويعظ بسبب الاختلاط في المقهى الغريبه إلى منزل المقطع هل هو في عقله ام لا
ابو عمار
حابه تغير الحصان وهذا من حقها

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