بالفيديو.. رغد صدام حسين: الإيرانيون استباحوا العراق والمنطقة على فوهة بركان

بغداد (صدى):
تحدثت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، عن أسرارها وذكرياتها في قصر والدها، لقناة "العربية" في لقاء من المنتظر بثه.
وأظهرت إحدى لقطات البرومو الخاص بالحلقة، قلق رغد صدام حسين على وحدة وطنها العراق، وأبدت تخوفها من تعرضه للتقسيم، قائلة: "أنا قلقة ولا أتمنى أن أشاهد هذا اليوم" .
وأضافت ابنة الراحل صدام حسين في لقطة أخرى: "الإيرانيون استباحوا العراق، والمنطقة كلها أصبحت على فوهة بركان وليس العراق فقط"، كما أنها ستوضح كيفية خروجها مع أسرتها من العراق عقب الاحتلال الأمريكي، ومصير مذكرات والدها، صدام حسين، التي وعدت بنشرها.