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المملكة تؤكد لمجلس الأمن أنها ستتخذ كافة الإجراءات للحفاظ على أراضيها

Time منذ ساعة
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المملكة تؤكد لمجلس الأمن أنها ستتخذ كافة الإجراءات للحفاظ على أراضيها

نيويورك (صدى):
أكدت المملكة العربية السعودية أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفقًا لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية.

جاء ذلك في رسالة بعث بها معالي مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء اليوم، إلى مجلس الأمن الدولي عقب استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لمطار أبها الدولي.

وقال معاليه في الرسالة : بناء على تعليمات من حكومتي، أكتب مرة أخرى بخصوص استمرار الأعمال العدائية العسكرية التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المملكة العربية السعودية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وأضاف معاليه : استهدف مطار أبها الدولي في 10 فبراير 2021، هجوم شنته مليشيات الحوثي الإرهابية أدى إلى حريق في طائرة مدنية.

وأكد السفير المعلمي، أن مثل هذا العمل الإرهابي الذي يستهدف البنية التحتية المدنية ويهدد المسافرين المدنيين الأبرياء هو جريمة حرب شنيعة، ويجب محاسبة مليشيات الحوثي وفق القانون الإنساني الدولي.

وأردف : تتخذ المملكة كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفقًا لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية.

وتابع المعلمي القول : تستمر مثل هذه الأعمال الإرهابية التي يقوم بها الحوثيون في تقويض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، وستؤدي إلى زعزعة الأمن الإقليمي والسلام الدولي، داعياً مجلس الأمن إلى التنديد بشدة بهذه الأعمال وتحمل مسؤوليته تجاه مليشيات الحوثي المدعومة من إيران لوقف تهديداتها للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتها، مطالباً المجلس بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.

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أحدث التعليقات

أو خالد
يعرف محمد نور. أكيد هذا الكلام وبدأنا الإثارة هذا رأي. التائب في كاريلو والسومه الآن
ابو عمار
طيب
ابو عمار
صفاء سلطان مقبوله وان كانت كبيره في العمر في حدود ال 40 سنه
محمد العتيبي
هذا ينصح ويعظ بسبب الاختلاط في المقهى الغريبه إلى منزل المقطع هل هو في عقله ام لا
ابو عمار
حابه تغير الحصان وهذا من حقها

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