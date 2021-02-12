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هطول أمطار وسحب رعدية وضباب على 5 مناطق

Time منذ 48 دقيقة
Views 1704
هطول أمطار وسحب رعدية وضباب على 5 مناطق

الرياض (صدى):
كشف المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، اليوم الجمعة، عن عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في القصيم ومكة المكرمة والباحة وعسير والحدود الشمالية.

وقال مركز الأرصاد، في تنبيه لمنطقة القصيم أنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البكيرية والرس والشماسية والمذنب وبريدة ورياض الخبراء وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وأوضح أن منطقة الحدود الشمالية تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة رفحاء وعرعر وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة، فيما منطقة عسير تشهد سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتشمل الحالة أبها والمجاردة والنماص وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

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الطقس
سحب رعدية
ضباب

أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
ما حصل برضاها
ابو عمار
ما شاء الله عليها البنت حكيمه
ابو عمار
يستاهل

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