الأعداد السابقة للصحيفة

طارق التائب: محمد نور لم يصنع هدفًا أثناء تواجدي بالهلال

Time منذ 49 دقيقة
Views 1593
Comment 2
طارق التائب: محمد نور لم يصنع هدفًا أثناء تواجدي بالهلال

ماجد محمد (صدى):
سرد طارق التائب نجم الهلال والمنتخب الليبي السابق، تفاصيل فترته التي قضاها مع الزعيم وأنها أفضل فترة له خلال مسيرته الكروية وأنها تعني له الكثير.

وصرح طارق التائب، خلال مشاركته مع برنامج "أون سايد": "قضيت 3 أعوام في نادي الهلال وكأنها 10 أعوام، وهي من أفضل التجارب في مسيرتي الكروية".

وتابع: "محمد نور خلال تواجدي في مباريات الهلال والاتحاد لم يصنع أي هدف على الإطلاق، فهو ليس صانع ألعاب ولكن هو لاعب وسط من منطقة جزاء فريقه لمنطقة جزاء الخصم"، مضيفًا: "أفضل الأجانب في الوقت الحالي بالدوري السعودي هم كاريلو وعمر السومة".

Time واتساب
الهلال
الاتحاد
محمد نور
طارق التائب

أحدث التعليقات

ابو فهد
ماعنده سالفه بكل ماتعنيه الكلمه انت على اساس تقيم الكبتن محمد نور كل الفرق تعرف من هو لاكن من يوم قلت افضل الاجانب كاريلو هههه على اساس انه اخذ هداف في الدوري السعودي ههههه
ابو محمد 😎 ✍️
إمعات تلمّعوا وعلى الخيبة تجمّعوا ...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه .. .. جيدون .. اسعفوا سيارة الإسعاف .. يمكن شرقت باالبنزين وصابها شهااق ...
ابو محمد 😎 ✍️
يدور سكن ..
الريان
هم يصورونه ويراقبونه بستغراب وهو يراهم ويقف عندهم بستغراب وعلم عن الله

أخر الأخبار

تدمير طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة
تدمير طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة
Time منذ 13 دقيقة Views 1248
فهد الروقي : من الطبيعي أن يصل عدد جماهير الهلال إلى 10 مليون
فهد الروقي : من الطبيعي أن يصل عدد جماهير الهلال إلى 10 مليون
Time منذ 31 دقيقة Views 203
مؤسس تلغرام يؤكد سرية بيانات المستخدمين
مؤسس تلغرام يؤكد سرية بيانات المستخدمين
Time منذ 31 دقيقة Views 1382
حامد البلوي : الهويش يحكم ثلاث مباريات للاتحاد في مباريات كبيرة .. أخطاءه متكررة أمامنا
حامد البلوي : الهويش يحكم ثلاث مباريات للاتحاد في مباريات كبيرة .. أخطاءه متكررة أمامنا
Time منذ 34 دقيقة Views 217
طارق التائب: محمد نور لم يصنع هدفًا أثناء تواجدي بالهلال
طارق التائب: محمد نور لم يصنع هدفًا أثناء تواجدي بالهلال
Time منذ 49 دقيقة Views 1593
"التجارة" تشهِّر بمواطن مكّن مقيماً أفغانياً من تشغيل مطعم بخاري
"التجارة" تشهِّر بمواطن مكّن مقيماً أفغانياً من تشغيل مطعم بخاري
Time منذ 59 دقيقة Views 1460
شرطة القصيم تقبض على شخص زعم امتلاكه دواءً لعلاج فيروس كورونا
شرطة القصيم تقبض على شخص زعم امتلاكه دواءً لعلاج فيروس كورونا
Time منذ ساعة Views 1462
بالصور.. إغلاق صالون حلاقة ومقهى شهير بالطائف
بالصور.. إغلاق صالون حلاقة ومقهى شهير بالطائف
Time منذ ساعة Views 1509
وفد المملكة بالأمم المتحدة: مليشيا الحوثي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي
وفد المملكة بالأمم المتحدة: مليشيا الحوثي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي
Time منذ ساعة Views 1467
العين يتراجع عن الاحتجاج ضد مشاركة عبدالله الحمدان
العين يتراجع عن الاحتجاج ضد مشاركة عبدالله الحمدان
Time منذ ساعتين Views 2040