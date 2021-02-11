طارق التائب: محمد نور لم يصنع هدفًا أثناء تواجدي بالهلال

ماجد محمد (صدى):
سرد طارق التائب نجم الهلال والمنتخب الليبي السابق، تفاصيل فترته التي قضاها مع الزعيم وأنها أفضل فترة له خلال مسيرته الكروية وأنها تعني له الكثير.
وصرح طارق التائب، خلال مشاركته مع برنامج "أون سايد": "قضيت 3 أعوام في نادي الهلال وكأنها 10 أعوام، وهي من أفضل التجارب في مسيرتي الكروية".
وتابع: "محمد نور خلال تواجدي في مباريات الهلال والاتحاد لم يصنع أي هدف على الإطلاق، فهو ليس صانع ألعاب ولكن هو لاعب وسط من منطقة جزاء فريقه لمنطقة جزاء الخصم"، مضيفًا: "أفضل الأجانب في الوقت الحالي بالدوري السعودي هم كاريلو وعمر السومة".