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شرطة القصيم تقبض على شخص زعم امتلاكه دواءً لعلاج فيروس كورونا

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شرطة القصيم تقبض على شخص زعم امتلاكه دواءً لعلاج فيروس كورونا

بريدة (صدى):

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يزعم امتلاكه دواءً لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ويروج له مقابل حصوله على مبالغ مالية، ما يعد مخالفة للإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

Time واتساب
القصيم
الشرطة
كورونا

أحدث التعليقات

ابو فهد
ماعنده سالفه بكل ماتعنيه الكلمه انت على اساس تقيم الكبتن محمد نور كل الفرق تعرف من هو لاكن من يوم قلت افضل الاجانب كاريلو هههه على اساس انه اخذ هداف في الدوري السعودي ههههه
ابو محمد 😎 ✍️
إمعات تلمّعوا وعلى الخيبة تجمّعوا ...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه .. .. جيدون .. اسعفوا سيارة الإسعاف .. يمكن شرقت باالبنزين وصابها شهااق ...
ابو محمد 😎 ✍️
يدور سكن ..
الريان
هم يصورونه ويراقبونه بستغراب وهو يراهم ويقف عندهم بستغراب وعلم عن الله

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