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وفد المملكة بالأمم المتحدة: مليشيا الحوثي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي

Time منذ 7 دقائق
Views 1167
وفد المملكة بالأمم المتحدة: مليشيا الحوثي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي

نايف السالم (صدى):
أكد ‏الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي.

وقال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي: "الأعمال الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي تستهدف المدنيين الأبرياء وهي جريمة حرب".

وأضاف: "‏يجب محاسبة ميليشيا الحوثي وفق القانون الدولي.. المملكة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها" ، لافتًا إلى أن الأعمال الإرهابية لميليشيا الحوثي تقوّض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل.

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الأمم المتحدة
الحوثيين
السفير المعلمي
وفد المملكة بالأمم المتحدة

أحدث التعليقات

ابو يزن
المروض الدولة تقلص عدد الوافدين كثر جرايمهم القطاع الخاص يجب يكون موظفين فيها شباب الوطن العاطل اولا من غيرهم. الأجانب مسيطرين ع القطاع الخاص بشكل خطير وهذا سبب تهريب الملايين خارج المملكة وخاصة التستر
¥ ولد نجد ¥
مسوي نفسه بطل قدام ملك الغابة .
عدو الخونة
دكتور فايق تذكر ان التحالف العربي سيطر على اليمن ولم يبقى بيد الحوثي الا ميناء الحديدة فقط فارعدت الامم المتحدة والدول اياها من بريطانيا على فرنسا وامريكا واعلنت حكومة المانيا منع تصدير السلاح للسعودية...! هههه انها نفس اللعبة ولو لم يوجد الحوثي لاوجدوا غير الحوثي فلهم في كل بلد حوثيهم او حزبهم... الم يمزق ترامب الدواعش؟ اليسوا هاهم يبعثون من جديد؟ الا ترى الانكشارية الجدد تعلف بـ 1200 -2000$ امام سمع العالم وبصره والامم المتحدة تفرض من حلالهم على الامم المتفرقة الاستسلام او العقوبات؟ اتمنى ان تستمع لترامب وهو يكاد ينقطع نفسه يعدد جرائم واجندة اوباما وهيلاري وماذا فعلوه بالعالم العربي وهو ما رأيناه ونراه اليوم على ارض الواقع بعد ان اوشك على الانحسار اثناء ولاية ترامب
أبوخالد.أبها.
يبدوا أنه يشكوا من شيء .. والله أعلم .. وأظنه بعيد عن الإعتلال النفسي .
abdul
دلاليع تعتقد أن العالم يدور حولهن ، وأنهن مركز الكون . كلما انتحرتم كلما قلت اشكالكم .

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