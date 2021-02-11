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وزير الخارجية اليمني: تصعيد الحوثيين في الداخل اليمني وضد المملكة يهدد بنسف العملية السياسية

Time منذ ساعة
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وزير الخارجية اليمني: تصعيد الحوثيين في الداخل اليمني وضد المملكة يهدد بنسف العملية السياسية

عدن (صدى):
قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين في حكومة الكفاءات السياسية اليمنية أحمد عوض بن مبارك، إن استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية التي كان آخرها استهداف مطار أبها المدني بطائرة مسيرة مفخخة يؤكد الوجه الحقيقي لهذه الميليشيا ويظهر بوضوح تفسيرها لدعوات السلام التي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي.

كما حذر الوزير اليمني، من أن استمرار التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية ضد محافظة مأرب الذي يدخل يومه الخامس واستهدافها لمركز المحافظة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة ومواصلة تحشيدها للمقاتلين وإرسالهم للجبهات يهدد بنسف العملية السياسية وإطالة أمد الحرب وتفاقم تداعياتها الإنسانية الكارثية.

جاء هذا خلال لقاء للوزير بن مبارك، اليوم في مدينة الرياض، مع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ.

وثمن بن مبارك اهتمام الإدارة الأمريكية الجديدة باليمن وبتعهدات الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن الذي أكد فيها أهمية دعم الجهود الدبلوماسية والعمل على تحقيق السلام وإنهاء الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وفقًا لما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقال المسؤول اليمني، إنه في الوقت الذي تعاملت فيه الحكومة اليمنية بإيجابية مع دعوة الرئيس بايدن وجددت التزاماتها بالحل السياسي وبعملية السلام، استقبلت الميليشيات الحوثية الإرهابية هذه الدعوة بإطلاق الصواريخ الباليستية على المدنيين الآمنين في محافظة مأرب مخلفة بذلك عشرات القتلى والجرحى.

وطالب بن مبارك، الولايات المتحدة وكذا المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف عدوانها الهمجي وإيصال رسائل واضحة لهم بأن استمرار انتهاكاتهم ضد اليمنيين لن يمر بدون حساب ومساءلة.

من جهته أعرب المبعوث الأمريكي عن تقديره لموقف الحكومة اليمنية والتزامها بعملية السلام، مجددًا موقف بلاده الداعم لوحدة واستقرار وأمن اليمن.

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أحدث التعليقات

ابو يزن
المروض الدولة تقلص عدد الوافدين كثر جرايمهم القطاع الخاص يجب يكون موظفين فيها شباب الوطن العاطل اولا من غيرهم. الأجانب مسيطرين ع القطاع الخاص بشكل خطير وهذا سبب تهريب الملايين خارج المملكة وخاصة التستر
¥ ولد نجد ¥
مسوي نفسه بطل قدام ملك الغابة .
عدو الخونة
دكتور فايق تذكر ان التحالف العربي سيطر على اليمن ولم يبقى بيد الحوثي الا ميناء الحديدة فقط فارعدت الامم المتحدة والدول اياها من بريطانيا على فرنسا وامريكا واعلنت حكومة المانيا منع تصدير السلاح للسعودية...! هههه انها نفس اللعبة ولو لم يوجد الحوثي لاوجدوا غير الحوثي فلهم في كل بلد حوثيهم او حزبهم... الم يمزق ترامب الدواعش؟ اليسوا هاهم يبعثون من جديد؟ الا ترى الانكشارية الجدد تعلف بـ 1200 -2000$ امام سمع العالم وبصره والامم المتحدة تفرض من حلالهم على الامم المتفرقة الاستسلام او العقوبات؟ اتمنى ان تستمع لترامب وهو يكاد ينقطع نفسه يعدد جرائم واجندة اوباما وهيلاري وماذا فعلوه بالعالم العربي وهو ما رأيناه ونراه اليوم على ارض الواقع بعد ان اوشك على الانحسار اثناء ولاية ترامب
أبوخالد.أبها.
يبدوا أنه يشكوا من شيء .. والله أعلم .. وأظنه بعيد عن الإعتلال النفسي .
abdul
دلاليع تعتقد أن العالم يدور حولهن ، وأنهن مركز الكون . كلما انتحرتم كلما قلت اشكالكم .

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