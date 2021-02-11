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بالفيديو.. «العبدلي» يروي قصص مؤثرة وغريبة بفترة رئاسته لشؤون طلاب جامعة البترول

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. «العبدلي» يروي قصص مؤثرة وغريبة بفترة رئاسته لشؤون طلاب جامعة البترول

الرياض (صدى):
روى خبير التسويق، الدكتور عبيد العبدلي، اليوم الخميس، قصص غريبة ومؤثرة مع الطلاب في فترة رئاسته لشؤون طلاب جامعة البترول والمعادن.

وقال الدكتور عبيد العبدلي، خلال مشاركته مع برنامج "طارق شو" على فضائية "روتانا خليجية"، أن من بين القصص أنه في أحد الأيام كان هناك طالبًا متفوقًا بالجامعة وفجأة تغيب عن الدراسة أسبوعًا كاملًا؛ ليدخل عليه مكتبه ذات يوم أشعثًا أغبرًا وبسؤاله قال أنه حدثت مشكلة بينه وبين أبيه وأخته وقام أباه بضربه فتوسط "العبدلي" له لدى والده وأصلح بينهما.

وأضاف "العبدلي" أنه في قصة أخرى عندما كان مسؤولًا عن إسكان الطلاب تم الاتصال به وإبلاغه عن غرفة طالب بها صور إباحية ليتم عقد لجنة تفتيش سرية لتداهم الغرفة، فأقدم على الاتصال بالطالب وإبلاغه بأنه سيتم مداهمة الغرفة وأن يزيل تلك الصور حتى لا يتم فصله، فيما أشار إلى طالب آخر طلب منه أن يذهب معه لطلب يد فتاة من والدها.

Time واتساب
جامعة البترول
طارق شو
عبيد العبدلي
قصص غريبة

أحدث التعليقات

ابو يزن
المروض الدولة تقلص عدد الوافدين كثر جرايمهم القطاع الخاص يجب يكون موظفين فيها شباب الوطن العاطل اولا من غيرهم. الأجانب مسيطرين ع القطاع الخاص بشكل خطير وهذا سبب تهريب الملايين خارج المملكة وخاصة التستر
¥ ولد نجد ¥
مسوي نفسه بطل قدام ملك الغابة .
عدو الخونة
دكتور فايق تذكر ان التحالف العربي سيطر على اليمن ولم يبقى بيد الحوثي الا ميناء الحديدة فقط فارعدت الامم المتحدة والدول اياها من بريطانيا على فرنسا وامريكا واعلنت حكومة المانيا منع تصدير السلاح للسعودية...! هههه انها نفس اللعبة ولو لم يوجد الحوثي لاوجدوا غير الحوثي فلهم في كل بلد حوثيهم او حزبهم... الم يمزق ترامب الدواعش؟ اليسوا هاهم يبعثون من جديد؟ الا ترى الانكشارية الجدد تعلف بـ 1200 -2000$ امام سمع العالم وبصره والامم المتحدة تفرض من حلالهم على الامم المتفرقة الاستسلام او العقوبات؟ اتمنى ان تستمع لترامب وهو يكاد ينقطع نفسه يعدد جرائم واجندة اوباما وهيلاري وماذا فعلوه بالعالم العربي وهو ما رأيناه ونراه اليوم على ارض الواقع بعد ان اوشك على الانحسار اثناء ولاية ترامب
أبوخالد.أبها.
يبدوا أنه يشكوا من شيء .. والله أعلم .. وأظنه بعيد عن الإعتلال النفسي .
abdul
دلاليع تعتقد أن العالم يدور حولهن ، وأنهن مركز الكون . كلما انتحرتم كلما قلت اشكالكم .

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