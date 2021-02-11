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ضبط عمالة تقوم بتشغيل ألعاب الأطفال في مول تجاري بعسير

Time منذ ساعة
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ضبط عمالة تقوم بتشغيل ألعاب الأطفال في مول تجاري بعسير

أبها (صدى):
تمكنت أمانة منطقة عسير ممثلةً في الإدارة العامة للرخص والرقابة الشاملة من ضبط عمالةً في أحد المولات التجارية قاموا بتأجير وتشغيل ألعاب الأطفال داخل المجمع في مخالفة واضحة لفترة المنع الحالية التي تأتي إجراءً احترازيًا للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت أمانة المنطقة إن الفرق الرقابية والإدارات المعنية واصلت جولاتها يوميًا على جميع المنشآت والمجمعات التجارية وأسواق النفع العام لمتابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي نتج عنها إغلاق أحد المولات الكبرى؛ بعد ضبط الفرق الرقابية عمالة قامت بتشغيل ألعاب الأطفال.

وأضافت أن المخالفة المرصودة تخالف التعليمات الصادرة الخاصة بقرار المنع كإجراء احترازي للحد من تفشي الفيروس، مؤكدًة أنه تمت مخالفة المول ورفعها مباشرةً عبر تطبيق ميدان المرتبط بوزارة الداخلية وضبط العمالة واستكمال بقية الإجراءات النظامية الأخرى

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أحدث التعليقات

ابو يزن
المروض الدولة تقلص عدد الوافدين كثر جرايمهم القطاع الخاص يجب يكون موظفين فيها شباب الوطن العاطل اولا من غيرهم. الأجانب مسيطرين ع القطاع الخاص بشكل خطير وهذا سبب تهريب الملايين خارج المملكة وخاصة التستر
¥ ولد نجد ¥
مسوي نفسه بطل قدام ملك الغابة .
عدو الخونة
دكتور فايق تذكر ان التحالف العربي سيطر على اليمن ولم يبقى بيد الحوثي الا ميناء الحديدة فقط فارعدت الامم المتحدة والدول اياها من بريطانيا على فرنسا وامريكا واعلنت حكومة المانيا منع تصدير السلاح للسعودية...! هههه انها نفس اللعبة ولو لم يوجد الحوثي لاوجدوا غير الحوثي فلهم في كل بلد حوثيهم او حزبهم... الم يمزق ترامب الدواعش؟ اليسوا هاهم يبعثون من جديد؟ الا ترى الانكشارية الجدد تعلف بـ 1200 -2000$ امام سمع العالم وبصره والامم المتحدة تفرض من حلالهم على الامم المتفرقة الاستسلام او العقوبات؟ اتمنى ان تستمع لترامب وهو يكاد ينقطع نفسه يعدد جرائم واجندة اوباما وهيلاري وماذا فعلوه بالعالم العربي وهو ما رأيناه ونراه اليوم على ارض الواقع بعد ان اوشك على الانحسار اثناء ولاية ترامب
أبوخالد.أبها.
يبدوا أنه يشكوا من شيء .. والله أعلم .. وأظنه بعيد عن الإعتلال النفسي .
abdul
دلاليع تعتقد أن العالم يدور حولهن ، وأنهن مركز الكون . كلما انتحرتم كلما قلت اشكالكم .

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