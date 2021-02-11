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التأمينات الاجتماعية توضح طريقة المعاش التقاعدي إلكترونيا

Time منذ ساعة
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التأمينات الاجتماعية توضح طريقة المعاش التقاعدي إلكترونيا

الرياض (صدى):
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية طريقة طلب المعاش إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة التأمينات الاجتماعية عن طريق الموقع الرسمي للتأمينات أو تطبيق تأميناتي.

وقالت التأمينات الاجتماعية أنه يمكن طلب المعاش التقاعدي من خلال الدخول على حساب المستفيد في موقع التأمينات أو تطبيق تأميناتي ثم الضغط على أيقونة المعاشات، ثم تظهر شاشة تفيد بأهلية استحقاق طلب المعاش التقاعدي، وفي حال كان المستفيد مستحقا للمعاش التقاعدي اضغط على أيقونة طلب التقاعد، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ويتضمن طلب التقاعد من أربع خطوات مهم، أولًا: تفاصيل البنك وهي إدخال رقم الأيبان ثم تأكيد رقم الأيبان ثم الضغط على أيقونة أذهب، ثم تظهر شاشة تؤكد الآيبان المدخل، ثم الضغط على التالي، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وثانيا: تقديم تفاصيل المعالين وإن لم يكن للمستفيد معالين فلن تظهر له هذه الخطوة، وإذا ظهرت للمستفيد فأنه يضغط على شاشة المعالين المضافين لدى المستفيد، وفي حال أحد المعالين مازال طالب أرفع مستند مشهد دراسي، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وثالثًا: تقديم بيانات التواصل، إذ يجب أن يتأكد المستفيد من بيانات التواصل الخاصة به ويجب أن يقوم بالتحديث إن لزم الأمر.

ورابعًا: يجب أن يراجع المستفيد التفاصيل والتأكيد ففي هذه الشاشة ستظهر كل التفاصيل التي تخص طلب التقاعد الخاصة به، ثم فيجب التأكد منها، وسيطلب النظام إدخال رمز التحقق المرسل على الجوال ثم قم بالضغط على أيقونة «تقديم»، وفقًا للمؤسسة العامة للتأميتات الاجتماعية

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أحدث التعليقات

ابو يزن
المروض الدولة تقلص عدد الوافدين كثر جرايمهم القطاع الخاص يجب يكون موظفين فيها شباب الوطن العاطل اولا من غيرهم. الأجانب مسيطرين ع القطاع الخاص بشكل خطير وهذا سبب تهريب الملايين خارج المملكة وخاصة التستر
¥ ولد نجد ¥
مسوي نفسه بطل قدام ملك الغابة .
عدو الخونة
دكتور فايق تذكر ان التحالف العربي سيطر على اليمن ولم يبقى بيد الحوثي الا ميناء الحديدة فقط فارعدت الامم المتحدة والدول اياها من بريطانيا على فرنسا وامريكا واعلنت حكومة المانيا منع تصدير السلاح للسعودية...! هههه انها نفس اللعبة ولو لم يوجد الحوثي لاوجدوا غير الحوثي فلهم في كل بلد حوثيهم او حزبهم... الم يمزق ترامب الدواعش؟ اليسوا هاهم يبعثون من جديد؟ الا ترى الانكشارية الجدد تعلف بـ 1200 -2000$ امام سمع العالم وبصره والامم المتحدة تفرض من حلالهم على الامم المتفرقة الاستسلام او العقوبات؟ اتمنى ان تستمع لترامب وهو يكاد ينقطع نفسه يعدد جرائم واجندة اوباما وهيلاري وماذا فعلوه بالعالم العربي وهو ما رأيناه ونراه اليوم على ارض الواقع بعد ان اوشك على الانحسار اثناء ولاية ترامب
أبوخالد.أبها.
يبدوا أنه يشكوا من شيء .. والله أعلم .. وأظنه بعيد عن الإعتلال النفسي .
abdul
دلاليع تعتقد أن العالم يدور حولهن ، وأنهن مركز الكون . كلما انتحرتم كلما قلت اشكالكم .

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