الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. محامية كفيفة تتحدث عن تجربتها مع مزاولة المحاماة وكيف تحدت الصعوبات

Time منذ 12 دقيقة
Views 1201
بالفيديو.. محامية كفيفة تتحدث عن تجربتها مع مزاولة المحاماة وكيف تحدت الصعوبات

نايف السالم (صدى):
كشفت المحامية ليلى القبي الشهيرة بـ"المحامية الكفيفة"، اليوم الخميس، عن تجربتها مع مزاولة مهنة المحاماة في المحاكم السعودية.

وقالت المحامية بأنها حصلت على رخصة مزاولة المهنة بعد 5 سنوات من مزاولة المحاماة، معبرك عن فخرها بحصولها على لقب "المحامية الكفيفة"، ودخولها مجالاً يمكّنها من مساعدة الناس على أخذ حقوقهم، مشيرةً إلى دعم مساعدتها وأصدقائها لها في بداية حياتها العملية.

وأكدت أنها لا تقابلها أي معوقات في مزاولة المهنة، خصوصاً في ظل وجود نظام "ناجز" التابع لوزارة العدل، حيث تستطيع حضور الجلسات وكتابة ملاحظاتها في "الشات" على تطبيق "مايكروسوفت تيمز"، مبينة أن القضاة لا يلاحظون أنها كفيفة، إلا في حالة استعانتها بأحد الموجودين بالمنزل في إدخال "الرمز المرئي" الذي يطلبه نظام ناجز، مناشدةً تعديل النظام لكي يتوافق مع قارئات الشاشة.

وأشارت إلى أنها تستعين بجهاز يقوم بمساعدتها على إتمام عملها من دون مساعدة، وهو عبارة عن جهاز لوحي متوافق مع نظام أندرويد ومخصص للمكفوفين، والذي يمكنها من الكتابة والقراءة والتدوين بطريقة برايل، التي تظهر على شكل كلمات على الشاشة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يمكن دموع الفرح .. .. قال الذي قال// واعذاب اللي تذكر باالمحبه (ماضيٍ له) .. يسهر وتبكي عيونه...الخ ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون اياديهم ، ليتوبوا ويستأدب غيرهم ..
**""'سهم'""**😊
صدقت
ابو محمد 😎 ✍️
مزبنوه وغرمووه .. ارواح الناس لا تعوض ..
ابو محمد 😎 ✍️
انته نفر خربوطه ..

أخر الأخبار

التأمينات الاجتماعية توضح طريقة المعاش التقاعدي إلكترونيا
التأمينات الاجتماعية توضح طريقة المعاش التقاعدي إلكترونيا
Time منذ دقيقتين Views 1068
بالفيديو.. محامية كفيفة تتحدث عن تجربتها مع مزاولة المحاماة وكيف تحدت الصعوبات
بالفيديو.. محامية كفيفة تتحدث عن تجربتها مع مزاولة المحاماة وكيف تحدت الصعوبات
Time منذ 12 دقيقة Views 1201
الاتصالات تكشف سرعات مقدمي الخدمات في المملكة
الاتصالات تكشف سرعات مقدمي الخدمات في المملكة
Time منذ 18 دقيقة Views 1305
بايرن ميونخ يتوج بكأس العالم للأندية للمرة الثانية 
بايرن ميونخ يتوج بكأس العالم للأندية للمرة الثانية 
Time منذ 23 دقيقة Views 1375
بالفيديو.. نساء جنوب أفريقيا يواجهن العنف و الاغتصاب بالأسلحة النارية
بالفيديو.. نساء جنوب أفريقيا يواجهن العنف و الاغتصاب بالأسلحة النارية
Time منذ 28 دقيقة Views 1383
‏بالفيديو.. كريم الأحمدي: لم نقدم المستوى المطلوب.. والأهلي لا يهاجم سوى بـ السومة
‏بالفيديو.. كريم الأحمدي: لم نقدم المستوى المطلوب.. والأهلي لا يهاجم سوى بـ السومة
Time منذ 40 دقيقة Views 1412
شاهد.. حركات غريبة لشخص أمام مقهى بإحدى مناطق المملكة
شاهد.. حركات غريبة لشخص أمام مقهى بإحدى مناطق المملكة
Time منذ 48 دقيقة Views 2099
4 حالات تحرم الموظف من مكافأة نهاية الخدمة
4 حالات تحرم الموظف من مكافأة نهاية الخدمة
Time منذ 50 دقيقة Views 2288
‏بالفيديو.. أحمد حجازي: هدف الأهلي من فرصة واحدة في الشوط الأول
‏بالفيديو.. أحمد حجازي: هدف الأهلي من فرصة واحدة في الشوط الأول
Time منذ 57 دقيقة Views 1518
التحالف يعلن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون تجاه المملكة
التحالف يعلن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون تجاه المملكة
Time منذ ساعة Views 1480