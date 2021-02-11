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بايرن ميونخ يتوج بكأس العالم للأندية للمرة الثانية 

Time منذ 23 دقيقة
Views 1366
بايرن ميونخ يتوج بكأس العالم للأندية للمرة الثانية 

وكالات (صدى):
توج فريق بايرن ميونخ الألمانى بلقب كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على نظيره تيجريس أونال المكسيكي في المباراة النهائية للنسخة الحالية من المسابقة، والتي أقيمت على ملعب "المدينة التعليمية" في العاصمة القطرية الدوحة.

وتبادل الفريقان شن الهجمات خلال أحداث الشوط الأول، ولكن دون وجود خطورة حقيقية على المرميين.

وسجل جوشوا كيميتش نجم بايرن ميونخ هدفا في الدقيقة 18، تم الغاءه بعد العودة لتقنية الفيديو التي أشارت إلى وجود تداخل من روبرت ليفاندوفسكي لحظة تسجيل الهدف، وكان في موقف تسلل حينها.

وفي الشوط الثاني، أحرز الظهير الفرنسي بينامين بافارد هدف انتصار بايرن ميونخ في الدقيقة 59 بعد متابعته لرأسية ليفاندوفسكي التي ارتدت من يد حارس تيجريس.

واحتسب الحكم الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو، التي أشارت على عدم وجود تسلل على ليفاندوفسكي، فيما تأهل الفريق البافارى لنهائي مونديال الأندية للمرة الثانية فى تاريخه بعد نسخة 2013 فى المغرب عندما واجه فريق الرجاء المغربي وحقق الفوز بثنائية نظيفة.

Time واتساب
الدوحة
كأس العالم للأندية
بايرن ميونخ
تيجريس أونال

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون اياديهم ، ليتوبوا ويستأدب غيرهم ..
**""'سهم'""**😊
صدقت
ابو محمد 😎 ✍️
مزبنوه وغرمووه .. ارواح الناس لا تعوض ..
ابو محمد 😎 ✍️
انته نفر خربوطه ..
محمد مطر السليمي
الكل يُدرك أهمية المشي وفوائده ولكن من هو الشاطر الذي يتغلب على هوى النفس والكسل..!!

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