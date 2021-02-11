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‏بالفيديو.. أحمد حجازي: هدف الأهلي من فرصة واحدة في الشوط الأول

Time منذ 57 دقيقة
Views 1517
‏بالفيديو.. أحمد حجازي: هدف الأهلي من فرصة واحدة في الشوط الأول

طلال الغامدي (صدى):
علق لاعب الاتحاد، أحمد حجازي، على التعادل الإيجابي لفريقه مع الأهلي بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة 18 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال أحمد حجازي خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" استحواذنا في المباراة كان 80% ".

 

وأوضح:" هدف الأهلي من فرصة واحدة في الشوط الأول "، مبينا:" هذا أول هدف سجلته مع الاتحاد وكنت أتمنى أن يكون بمكسب ".

 

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 34 نقطة، ويلاقي العين الأربعاء 17 فبراير، بينما وصل الاتحاد إلى النقطة 29، ويواجه التعاون الخميس 18 فبراير.

Time واتساب
الاتحاد
الأهلي
الدوري
الجولة 18
أحمد حجازي

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون اياديهم ، ليتوبوا ويستأدب غيرهم ..
**""'سهم'""**😊
صدقت
ابو محمد 😎 ✍️
مزبنوه وغرمووه .. ارواح الناس لا تعوض ..
ابو محمد 😎 ✍️
انته نفر خربوطه ..
محمد مطر السليمي
الكل يُدرك أهمية المشي وفوائده ولكن من هو الشاطر الذي يتغلب على هوى النفس والكسل..!!

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