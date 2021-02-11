‏بالفيديو.. أحمد حجازي: هدف الأهلي من فرصة واحدة في الشوط الأول

طلال الغامدي (صدى):
علق لاعب الاتحاد، أحمد حجازي، على التعادل الإيجابي لفريقه مع الأهلي بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة 18 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال أحمد حجازي خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" استحواذنا في المباراة كان 80% ".
وأوضح:" هدف الأهلي من فرصة واحدة في الشوط الأول "، مبينا:" هذا أول هدف سجلته مع الاتحاد وكنت أتمنى أن يكون بمكسب ".
وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 34 نقطة، ويلاقي العين الأربعاء 17 فبراير، بينما وصل الاتحاد إلى النقطة 29، ويواجه التعاون الخميس 18 فبراير.