الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. تعليق محمد آل فتيل على تعادل الأهلي والاتحاد 

Time منذ ساعة
Views 1577
شاهد.. تعليق محمد آل فتيل على تعادل الأهلي والاتحاد 

ماجد محمد (صدى):
علق لاعب الأهلي، محمد آل فتيل، على التعادل الإيجابي على مواجهة الأهلي والاتحاد بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة 18 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

وقال محمد آل فتيل خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" كنا مسيطرين في الشوط الأول ولم نستغل الفرص التي أتيحت لنا ".

 

وأضاف لاعب الأهلي:" وهدف ‎الاتحاد أتى من " دربكة "، موضحا:" لاعبي الوسط كان عليهم حمل كبير وتراخينا في الشوط الثاني ".

 

وكان التعادل الإيجابي حسم مواجهة الأهلي والاتحاد، اليوم الخميس، في المباراة التي احتضنها الملعب الفرعي لاستاد الجوهرة المشعة.

 

 

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 34 نقطة، ويلاقي العين الأربعاء 17 فبراير، بينما وصل الاتحاد إلى النقطة 29، ويواجه التعاون الخميس 18 فبراير.

Time واتساب
الاتحاد
الأهلي
الدوري
الجولة 18
محمد آل فتيل

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون اياديهم ، ليتوبوا ويستأدب غيرهم ..
**""'سهم'""**😊
صدقت
ابو محمد 😎 ✍️
مزبنوه وغرمووه .. ارواح الناس لا تعوض ..
ابو محمد 😎 ✍️
انته نفر خربوطه ..
محمد مطر السليمي
الكل يُدرك أهمية المشي وفوائده ولكن من هو الشاطر الذي يتغلب على هوى النفس والكسل..!!

أخر الأخبار

التأمينات الاجتماعية توضح طريقة المعاش التقاعدي إلكترونيا
التأمينات الاجتماعية توضح طريقة المعاش التقاعدي إلكترونيا
Time منذ دقيقة Views 1042
بالفيديو.. محامية كفيفة تتحدث عن تجربتها مع مزاولة المحاماة وكيف تحدت الصعوبات
بالفيديو.. محامية كفيفة تتحدث عن تجربتها مع مزاولة المحاماة وكيف تحدت الصعوبات
Time منذ 12 دقيقة Views 1200
الاتصالات تكشف سرعات مقدمي الخدمات في المملكة
الاتصالات تكشف سرعات مقدمي الخدمات في المملكة
Time منذ 17 دقيقة Views 1300
بايرن ميونخ يتوج بكأس العالم للأندية للمرة الثانية 
بايرن ميونخ يتوج بكأس العالم للأندية للمرة الثانية 
Time منذ 23 دقيقة Views 1357
بالفيديو.. نساء جنوب أفريقيا يواجهن العنف و الاغتصاب بالأسلحة النارية
بالفيديو.. نساء جنوب أفريقيا يواجهن العنف و الاغتصاب بالأسلحة النارية
Time منذ 28 دقيقة Views 1382
‏بالفيديو.. كريم الأحمدي: لم نقدم المستوى المطلوب.. والأهلي لا يهاجم سوى بـ السومة
‏بالفيديو.. كريم الأحمدي: لم نقدم المستوى المطلوب.. والأهلي لا يهاجم سوى بـ السومة
Time منذ 39 دقيقة Views 1406
شاهد.. حركات غريبة لشخص أمام مقهى بإحدى مناطق المملكة
شاهد.. حركات غريبة لشخص أمام مقهى بإحدى مناطق المملكة
Time منذ 48 دقيقة Views 2097
4 حالات تحرم الموظف من مكافأة نهاية الخدمة
4 حالات تحرم الموظف من مكافأة نهاية الخدمة
Time منذ 49 دقيقة Views 2278
‏بالفيديو.. أحمد حجازي: هدف الأهلي من فرصة واحدة في الشوط الأول
‏بالفيديو.. أحمد حجازي: هدف الأهلي من فرصة واحدة في الشوط الأول
Time منذ 57 دقيقة Views 1515
التحالف يعلن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون تجاه المملكة
التحالف يعلن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون تجاه المملكة
Time منذ ساعة Views 1476