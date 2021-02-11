شاهد.. تعليق محمد آل فتيل على تعادل الأهلي والاتحاد 

ماجد محمد (صدى):
علق لاعب الأهلي، محمد آل فتيل، على التعادل الإيجابي على مواجهة الأهلي والاتحاد بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة 18 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال محمد آل فتيل خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" كنا مسيطرين في الشوط الأول ولم نستغل الفرص التي أتيحت لنا ".
وأضاف لاعب الأهلي:" وهدف الاتحاد أتى من " دربكة "، موضحا:" لاعبي الوسط كان عليهم حمل كبير وتراخينا في الشوط الثاني ".
وكان التعادل الإيجابي حسم مواجهة الأهلي والاتحاد، اليوم الخميس، في المباراة التي احتضنها الملعب الفرعي لاستاد الجوهرة المشعة.
وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 34 نقطة، ويلاقي العين الأربعاء 17 فبراير، بينما وصل الاتحاد إلى النقطة 29، ويواجه التعاون الخميس 18 فبراير.