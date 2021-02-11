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بالفيديو.. فيجسا معلقا على التعادل أمام الاتحاد : ديربي قوي بين الفريقين

Time منذ ساعة
Views 1472
بالفيديو.. فيجسا معلقا على التعادل أمام الاتحاد : ديربي قوي بين الفريقين

طلال الغامدي (صدى):
علق ليوبومير ‏فيجسا لاعب ‎الاهلي على التعادل الإيجابي بين فريقه والاتحاد، اليوم الخميس، في المباراة التي احتضنها الملعب الفرعي لاستاد الجوهرة المشعة، ضمن مباريات الجولة 18 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال لاعب الأهلي : "ديربي كان قوي من كلا الفريقين" وعن سبب عودته للخلف أكد ان اللعب يكون حسب مكان الكرة، قد يرجع أو يتقدم".

كان عبد الرحمن غريب قد افتتح أهداف اللقاء لصالح الأهلي عند الدقيقة 24 من عمر المباراة، فيما تمكن الدولي المصري أحمد حجازي من تسجيل هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 86.

Time واتساب
الاتحاد
الأهلي
الدوري
ديربي
الجولة 18
ليوبومير ‏فيجسا

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون اياديهم ، ليتوبوا ويستأدب غيرهم ..
**""'سهم'""**😊
صدقت
ابو محمد 😎 ✍️
مزبنوه وغرمووه .. ارواح الناس لا تعوض ..
ابو محمد 😎 ✍️
انته نفر خربوطه ..
محمد مطر السليمي
الكل يُدرك أهمية المشي وفوائده ولكن من هو الشاطر الذي يتغلب على هوى النفس والكسل..!!

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