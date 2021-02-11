بالفيديو.. فيجسا معلقا على التعادل أمام الاتحاد : ديربي قوي بين الفريقين

طلال الغامدي (صدى):
علق ليوبومير فيجسا لاعب الاهلي على التعادل الإيجابي بين فريقه والاتحاد، اليوم الخميس، في المباراة التي احتضنها الملعب الفرعي لاستاد الجوهرة المشعة، ضمن مباريات الجولة 18 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال لاعب الأهلي : "ديربي كان قوي من كلا الفريقين" وعن سبب عودته للخلف أكد ان اللعب يكون حسب مكان الكرة، قد يرجع أو يتقدم".
كان عبد الرحمن غريب قد افتتح أهداف اللقاء لصالح الأهلي عند الدقيقة 24 من عمر المباراة، فيما تمكن الدولي المصري أحمد حجازي من تسجيل هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 86.