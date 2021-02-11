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شاهد.. تعذيب مدمنين في مركز لإعادة التأهيل بإيران

Time منذ ساعة
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شاهد.. تعذيب مدمنين في مركز لإعادة التأهيل بإيران

طهران (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي موظفين في مركز لإعادة التأهيل في إيران وهم يقومون بتعذيب المدمنين بأبشع الطرق.

وبين المقطع إجبار موظفو المركز المرضى على السباحة في بركة من المياه المتجمدة، بينما يقومون بضرب آخرين منهم بهراوة.

واحتج ناشطون وحقوقيون ومواطنون على هذه القسوة التي قالوا إنها شائعة في مراكز إعادة التأهيل الإيرانية.

فيما أعلنت السلطات أنها ستفتح تحقيقا في القضية، وسط تصاعد المطالبات بإغلاق المركز بشكل نهائي ومحاسبة المتورطين في التعذيب.

 

وتبين أن الفيديو يعود إلى الشهر الماضي وقد صور في مركز "نورانديشان" لإعادة التأهيل، الذي يقع ببلدة قلات، التي تبعد حوالي 45 كيلومترًا عن مدينة شيراز، مركز محافظة فارس جنوب ايران، حيث تم وضع غالبية الأشخاص في المركز بأمر قضائي.

Time واتساب
إيران
تعذيب
مدمنين
مركز لإعادة التأهيل

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون اياديهم ، ليتوبوا ويستأدب غيرهم ..
**""'سهم'""**😊
صدقت
ابو محمد 😎 ✍️
مزبنوه وغرمووه .. ارواح الناس لا تعوض ..
ابو محمد 😎 ✍️
انته نفر خربوطه ..
محمد مطر السليمي
الكل يُدرك أهمية المشي وفوائده ولكن من هو الشاطر الذي يتغلب على هوى النفس والكسل..!!

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