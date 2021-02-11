بالفيديو.. حجازي يرفض خسارة الاتحاد في الديربي

نواف السالم (صدى):
خيم التعادل الإيجابي على مواجهة الأهلي والاتحاد، اليوم الخميس، في المباراة التي احتضنها الملعب الفرعي لاستاد الجوهرة المشعة، ضمن مباريات الجولة 18 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وافتتح عبد الرحمن غريب أهداف اللقاء لصالح الأهلي عند الدقيقة 24 من عمر المباراة، فيما تمكن الدولي المصري أحمد حجازي من تسجيل هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 86.
وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 34 نقطة، ويلاقي العين الأربعاء 17 فبراير، بينما وصل الاتحاد إلى النقطة 29، ويواجه التعاون الخميس 18 فبراير.