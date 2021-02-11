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بالفيديو.. استشاري يوجه نصائح مهمة قبل إجراء عملية تصحيح النظر

Time منذ ساعة
Views 1862
بالفيديو.. استشاري يوجه نصائح مهمة قبل إجراء عملية تصحيح النظر

علي القحطاني (صدى):
وجه الدكتور سعد العنزي استشاري وأستاذ طب العيون نصائح وإجراءات قبل اتخاذ قرار عمليات تصحيح النظر .

وقال العنزي : "في حال لجوء الشخص لعملية تصحيح النظر فلابد من اختيار طبيب مختص لعمل الإجراءات اللازمة للتأكد هل أن العملية تصلح أم لا و تشمل تاريخ مرضي في العائلة، و هل المريض يغير النضارة أكثر من مرة ، وهل عمره أكثر من 18عام ، مع عمل مقاس النظارة ومقارنتها بفحص القرآنية وسمكها".

وأضاف الاستشاري أن الطبيب لايتحكم بسعر العملية ، فالسعر الذي تعرضه المراكز بناء على العرض والطلب والاسعار تختلف، وموقع المكان ، داعيا الى اختيار المكان الموثوق والطبيب المختص والمؤهل .

https://twitter.com/i/status/1359889472251441157

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عملية
استشاري
تصحيح النظر

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون اياديهم ، ليتوبوا ويستأدب غيرهم ..
**""'سهم'""**😊
صدقت
ابو محمد 😎 ✍️
مزبنوه وغرمووه .. ارواح الناس لا تعوض ..
ابو محمد 😎 ✍️
انته نفر خربوطه ..
محمد مطر السليمي
الكل يُدرك أهمية المشي وفوائده ولكن من هو الشاطر الذي يتغلب على هوى النفس والكسل..!!

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