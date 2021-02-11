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تهديد حكم بالقتل بعد طرد لاعبين من بورتو

Time منذ 38 دقيقة
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تهديد حكم بالقتل بعد طرد لاعبين من بورتو

وكالات (صدى):
أكدت لجنة الحكام بالبرتغال إن الحكم لويس جودينيو تعرض وعائلته لتهديدات بالقتل بعد أن طرد اثنين من لاعبي بورتو خلال التعادل 1-1 مع براغا في الكأس المحلية لكرة القدم أمس الأربعاء.

كان جودينيو قد طرد ثنائي بورتو لويس دياز وماتيوس أوريبي في ذهاب الدور قبل النهائي بكأس البرتغال، وشهدت المباراة إصابة خطيرة لديفيد كارمو لاعب براجا بعد تدخل عنيف من دياز الذي طرد في الدقيقة 70.

وتلقى أوريبي بطاقة حمراء في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع بسبب تناطح بالرأس قبل تعادل براجا بعد خمس دقائق تالية.

وقالت لجنة الحكام في بيان اليوم الخميس: تم التعامل مع التهديدات بجدية شديدة، في الساعات الماضية نُشرت أرقام هواتف الحكام عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما يحرض على العنف ضدهم وينتهك خصوصيتهم"

وأضافت :" تدين لجنة الحكام بقوة هذه التهديدات وهي ليست جديدة للأسف في كرة القدم ونود من الشرطة التدخل وإحالة المتورطين في هذه التصرفات للعدالة".

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قتل
كرة القدم
البرتغال
بورتو
لجنة الحكام
براغا

أحدث التعليقات

abdul
هذا هو السياحة والترفيه الحلال ، بل المأجور صاحبه بفضله وكرمه ، مش الترفيه تبع آلشيخ .
Kkk
عساه يرجع🤣🤣🤣
ابو محمد 😎 ✍️
الله يسكنه الجنه .. آمين ..
القنفذ🦔
ههههه😂💔
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..

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