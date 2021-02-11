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بالصور.. الهلال يعاود تدريباته استعدادا لمواجهة ضمك

Time منذ ساعة
Views 1543
بالصور.. الهلال يعاود تدريباته استعدادا لمواجهة ضمك

نواف السالم (صدى):
عاود لاعبي فريق الهلال الأول لكرة القدم عصر اليوم الخميس تدريباتهم ،وذلك بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة يوم امس ،حيث ركز الجهاز الفني الروماني"رازفان لو شيسكو"في الحصة التدريبية علي الجوانب اللياقية والفنية

اشتمل المران على تدريبات فنية متنوعة وتطبيقات تكنيكية علي جزء من الملعب، كما شارك الثنائي" سيباستيان جيو فينكو ومتعب المفرج" في الجزء الأول من تدريبات الفريق الجماعية

ووصل في وقت مبكر من صباح اليوم القائد "سلمان الفرج" إلي الرياض وبعد أن أجري عملية جراحية في مفصل القدم

ومن المقرر أن يوديالفريق غد الجمعة مرانه الرئيس أستعدادا" لمواجهة مضيفة "ضمك"يوم الأحد المقبل

 

Time واتساب
الهلال
كرة القدم
ضمك
رازفان لو شيسكو

أحدث التعليقات

abdul
هذا هو السياحة والترفيه الحلال ، بل المأجور صاحبه بفضله وكرمه ، مش الترفيه تبع آلشيخ .
Kkk
عساه يرجع🤣🤣🤣
ابو محمد 😎 ✍️
الله يسكنه الجنه .. آمين ..
القنفذ🦔
ههههه😂💔
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..

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