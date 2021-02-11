الأهلي المصري يحصد برونزية مونديال الأندية بالفوز على بالميراس بضربات الترجيح

وكالات (صدى):
حصد فريق الأهلي المصري، الميديالة البرونزية بكأس العالم للأندية المقامة حالياُ بالدوحة بعدما فاز على بالميراس بضربات الجزاء الترجيحية عقب إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بينهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، بإستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.
وجاءت بداية المباراة قوية من جانب الفريقين خاصة الأهلي الذي ضغط مُبكراً ولم يخشى المنافس ونزل مهاجماً دون أن يستغرق وقتاً لجس النبض، وكاد طاهر محمد طاهر يستغل هجمة مرتدة لكنه تباطئ في تسلم الكرة.
وحاول بطل البرازيل العودة للمباراة بعد مرور أول 10 دقائق تقريباً لكن دفاع الأهلي ظهر متماسكاً في الهجمات الإولى للفريق البرازيلي، فيما واصل الأهلي الضغط على مرمى الفريق البرازيلي لكن اللمسة الأخيرة حالت دون التسجيل وأهدر عمرو السولية فرصة مُحققة لتسجيل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 26 بعدما أخطأ رفائيل فيجا في التعامل مع كرة وإستخلصها عمرو السولية لكنها سددها بعيداً عن الشباك بدلاً أن يسكنها في مرمى بالميراس.
وفي الدقائق الأخيرة نشط أداء بالميراس وتألق الشناوي وأنقذ فرصة خطرة من الفريق البرازيلي قبل أن يطلق الحكم السنغالي نداي صافرة معلنا نهاية الشوط الاول بالتعادل السلبي.