بالفيديو.. الاتفاق يحقق فوز ثمين على أبها

طلال الغامدي (صدى):
تغلب فريق الاتفاق، على ضيفه أبها، بنتيجة 4-1، ضمن مواجهات الجولة 18 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
افتتح اللاعب محمد الكويكبي أهداف اللقاء بتسجيله الهدف الأول لفريق الاتفاق في الدقيقة 3، وأضاف اللاعب سوزا الهدف الثاني، لفريق الاتفاق في الدقيقة 8 من الشوط الأول.
وأحرز النجم محمد الكويكبي الهدف الثاني له والثالث لفريقه، في الدقيقة 31، واستمر تفوق الاتفاق في الشوط الثاني وأحرز الهدف الرابع، في الدقيقة 69 عن طريق نعيم السليتي.
ونجح أبها في الدقائق الأخيرة بتسجيل هدف شرفي للاعب رياض شراحيلي في الدقيقة 87 من زمن المباراة
وبهذه النتيجة رفع الإتفاق رصيده إلى 27 نقطة، ويلاقي الهلال الخميس 18 فبراير، بينما توقف أبها عند 24 نقطة، ويواجه الباطن الأربعاء 17 فبراير