الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. الاتفاق يحقق فوز ثمين على أبها

Time منذ 48 دقيقة
Views 1555
Comment 1
بالفيديو.. الاتفاق يحقق فوز ثمين على أبها

طلال الغامدي (صدى):
تغلب فريق الاتفاق، على ضيفه أبها، بنتيجة 4-1، ضمن مواجهات الجولة 18 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح اللاعب محمد الكويكبي أهداف اللقاء بتسجيله الهدف الأول لفريق الاتفاق في الدقيقة 3، وأضاف اللاعب سوزا الهدف الثاني، لفريق الاتفاق في الدقيقة 8 من الشوط الأول.

وأحرز النجم محمد الكويكبي الهدف الثاني له والثالث لفريقه، في الدقيقة 31، واستمر تفوق الاتفاق في الشوط الثاني وأحرز الهدف الرابع، في الدقيقة 69 عن طريق نعيم السليتي.

ونجح أبها في الدقائق الأخيرة بتسجيل هدف شرفي للاعب رياض شراحيلي في الدقيقة 87 من زمن المباراة

‏وبهذه النتيجة رفع الإتفاق رصيده إلى 27 نقطة، ويلاقي الهلال الخميس 18 فبراير، بينما توقف أبها عند 24 نقطة، ويواجه الباطن الأربعاء 17 فبراير

Time واتساب
الاتفاق
أبها
محمد الكويكبي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أحدث التعليقات

مغرد
نحن في نعمه ما يعلمها إلا الله ومن فضل الله غيرنا حا سدنا
مغرد
المفروض صاحب السطحيه يعاقب
الذيب
الحل الزواج بالثانية بأسرع وقت ممكن بدون نقاش
النصراويه
مافقع مرارتكم الا النصر في كل شيء النصر الله يعينكم عالضغط💙💛 شاغل الناس صدق
النصراويه
مافقع مرارتكم الا النصر في كل شيء النصر الله يعينكم عالضغط💙💛 شاغل الناس صدق

أخر الأخبار

مذيعة روتانا قررت تحسد ياسمين صبري
مذيعة روتانا قررت تحسد ياسمين صبري
Time منذ دقيقتين Views 132
مواطن يوثق احتراق مركبته في البر
مواطن يوثق احتراق مركبته في البر
Time منذ دقيقتين Views 131
طائر ينخاف منه
طائر ينخاف منه
Time منذ 3 دقائق Views 138
النيابة العامة : تمكين المدين المفلس من تعظيم أصول التفليسة وتنظيم أوضاعه
النيابة العامة : تمكين المدين المفلس من تعظيم أصول التفليسة وتنظيم أوضاعه
Time منذ 8 دقائق Views 1212
النيابة تصدر بيانًا عاجلًا بشأن محاولة تهريب 10 ملايين ريال لخارج المملكة
النيابة تصدر بيانًا عاجلًا بشأن محاولة تهريب 10 ملايين ريال لخارج المملكة
Time منذ 16 دقيقة Views 1537
شاهد.. لقطات نادرة من الحرم المكي والمشاعر المقدسة بالألوان تعود إلى السبعينات
شاهد.. لقطات نادرة من الحرم المكي والمشاعر المقدسة بالألوان تعود إلى السبعينات
Time منذ 27 دقيقة Views 1366
الأهلي المصري يحصد برونزية مونديال الأندية بالفوز على بالميراس بضربات الترجيح
الأهلي المصري يحصد برونزية مونديال الأندية بالفوز على بالميراس بضربات الترجيح
Time منذ 37 دقيقة Views 1492
بالفيديو.. الزكاة والدخل توضح الغرامات التي لا تشملها مبادرة إلغاء الغرامات
بالفيديو.. الزكاة والدخل توضح الغرامات التي لا تشملها مبادرة إلغاء الغرامات
Time منذ 41 دقيقة Views 1464
بالفيديو.. الاتفاق يحقق فوز ثمين على أبها
بالفيديو.. الاتفاق يحقق فوز ثمين على أبها
Time منذ 48 دقيقة Views 1555
مسنة تفقد أصابعها بسبب عارض غريب لـ كورونا
مسنة تفقد أصابعها بسبب عارض غريب لـ كورونا
Time منذ 52 دقيقة Views 454