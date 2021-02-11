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بالفيديو.. الزكاة والدخل توضح الغرامات التي لا تشملها مبادرة إلغاء الغرامات

Time منذ 41 دقيقة
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بالفيديو.. الزكاة والدخل توضح الغرامات التي لا تشملها مبادرة إلغاء الغرامات

عادل الحربي (صدى):
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن مبادرة إلغاء الغرامات لا تشمل الإقرارات الضريبية واجبة التقديم في 21 يناير 2021م.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، إنه على سبيل المثال إقرار ضريبة القيمة المضافة عن شهر ديسمبر 2020 وهو الإقرار الأخير لعام 20 الواجب تطبيقه في 21 يناير 2021 هذا لن تشمله مبادرة الإعفاء من الغرامات.

وأضافت الهيئة أن المبادرة لا تشمل الإعفاء من الغرامات الأخرى مثل غرامة التأخر في التسجيل وغرامات الفحص الميداني أو غرامات التهرب الضريبي أو ما يسمى بغرامات الرقابة والتفتيش، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن المبادرة تشمل الإعفاء من الغرامات التأخر في السداد وغرامة التأخر في تقديم الإقرار وغرامة تعديل الإقرار.

Time واتساب
غرامة
الزكاة والدخل
مبادرة

أحدث التعليقات

مغرد
نحن في نعمه ما يعلمها إلا الله ومن فضل الله غيرنا حا سدنا
مغرد
المفروض صاحب السطحيه يعاقب
الذيب
الحل الزواج بالثانية بأسرع وقت ممكن بدون نقاش
النصراويه
مافقع مرارتكم الا النصر في كل شيء النصر الله يعينكم عالضغط💙💛 شاغل الناس صدق
النصراويه
مافقع مرارتكم الا النصر في كل شيء النصر الله يعينكم عالضغط💙💛 شاغل الناس صدق

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