الجمارك تبدأ تطبيق ضوابط جديدة لاستيراد سيجار سيجاريللو

عادل الحربي (صدى):
بدأت الجمارك تطبيق إجراءات جديدة لاستيراد سيجارسيجارللو وذلك على كافة المستوردين من الأفراد والمسافرين، أو من يستوردون عبر شركات النقل السريع، او البريد، أو الشحن الجوي.
وقالت الجمارك أن المسموح من اللفائف الغليظة (سيجار) نحو 125 سيجار للفرد كل 3 أشهر، وللمسافر 25 سيجار، ومن اللفائف الصغيرة (سيجاريللو) 2400 سيجار للفرد كل 3 أشهر، و200 سيجار للمسافر.
وأضافت أن الكميات المسموح باستيرادها تخضع لرسوم جمركية تقدر بـ 100%، وضريبة انتقائية 100%، بالإضافة لضريبة قيمة مضافة تبلغ 15%، مشيرة إلى أن التطبيق بدأ اعتبارًا من 4 فبراير الجاري.