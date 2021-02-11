الأعداد السابقة للصحيفة

الجمارك تبدأ تطبيق ضوابط جديدة لاستيراد سيجار سيجاريللو

Time منذ 59 دقيقة
Views 1521
الجمارك تبدأ تطبيق ضوابط جديدة لاستيراد سيجار سيجاريللو

عادل الحربي (صدى):
بدأت الجمارك تطبيق إجراءات جديدة لاستيراد ‏سيجارسيجارللو وذلك على كافة المستوردين من الأفراد ‏والمسافرين، أو من يستوردون عبر شركات النقل السريع، او ‏البريد، أو الشحن الجوي.‏

وقالت الجمارك أن المسموح من اللفائف الغليظة (سيجار) نحو 125 ‏سيجار للفرد كل 3 أشهر، وللمسافر 25 سيجار، ومن اللفائف ‏الصغيرة (سيجاريللو) 2400 سيجار للفرد كل 3 أشهر، و200 سيجار ‏للمسافر.‏

وأضافت أن الكميات المسموح باستيرادها تخضع لرسوم جمركية ‏تقدر بـ 100%، وضريبة انتقائية 100%، بالإضافة لضريبة ‏قيمة مضافة تبلغ 15%، مشيرة إلى أن التطبيق بدأ اعتبارًا من ‏‏4 فبراير الجاري.‏

Time واتساب
الجمارك
سيجار
استيراد
رسوم جمركية
سيجاريللو

أحدث التعليقات

مغرد
نحن في نعمه ما يعلمها إلا الله ومن فضل الله غيرنا حا سدنا
مغرد
المفروض صاحب السطحيه يعاقب
الذيب
الحل الزواج بالثانية بأسرع وقت ممكن بدون نقاش
النصراويه
مافقع مرارتكم الا النصر في كل شيء النصر الله يعينكم عالضغط💙💛 شاغل الناس صدق
النصراويه
مافقع مرارتكم الا النصر في كل شيء النصر الله يعينكم عالضغط💙💛 شاغل الناس صدق

أخر الأخبار

مذيعة روتانا قررت تحسد ياسمين صبري
مذيعة روتانا قررت تحسد ياسمين صبري
Time منذ دقيقة Views 129
مواطن يوثق احتراق مركبته في البر
مواطن يوثق احتراق مركبته في البر
Time منذ دقيقتين Views 127
طائر ينخاف منه
طائر ينخاف منه
Time منذ دقيقتين Views 135
النيابة العامة : تمكين المدين المفلس من تعظيم أصول التفليسة وتنظيم أوضاعه
النيابة العامة : تمكين المدين المفلس من تعظيم أصول التفليسة وتنظيم أوضاعه
Time منذ 7 دقائق Views 1195
النيابة تصدر بيانًا عاجلًا بشأن محاولة تهريب 10 ملايين ريال لخارج المملكة
النيابة تصدر بيانًا عاجلًا بشأن محاولة تهريب 10 ملايين ريال لخارج المملكة
Time منذ 15 دقيقة Views 1519
شاهد.. لقطات نادرة من الحرم المكي والمشاعر المقدسة بالألوان تعود إلى السبعينات
شاهد.. لقطات نادرة من الحرم المكي والمشاعر المقدسة بالألوان تعود إلى السبعينات
Time منذ 27 دقيقة Views 1365
الأهلي المصري يحصد برونزية مونديال الأندية بالفوز على بالميراس بضربات الترجيح
الأهلي المصري يحصد برونزية مونديال الأندية بالفوز على بالميراس بضربات الترجيح
Time منذ 36 دقيقة Views 1486
بالفيديو.. الزكاة والدخل توضح الغرامات التي لا تشملها مبادرة إلغاء الغرامات
بالفيديو.. الزكاة والدخل توضح الغرامات التي لا تشملها مبادرة إلغاء الغرامات
Time منذ 41 دقيقة Views 1460
بالفيديو.. الاتفاق يحقق فوز ثمين على أبها
بالفيديو.. الاتفاق يحقق فوز ثمين على أبها
Time منذ 47 دقيقة Views 1550
مسنة تفقد أصابعها بسبب عارض غريب لـ كورونا
مسنة تفقد أصابعها بسبب عارض غريب لـ كورونا
Time منذ 52 دقيقة Views 454