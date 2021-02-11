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بالفيديو.. التجارة تحذر المخالفين:" لا تهاون "

Time منذ 6 دقائق
Views 1207
بالفيديو.. التجارة تحذر المخالفين:" لا تهاون "

الرياض (صدى):
شدد مسؤول بوزارة التجارة على عدم التهاون مع المخالفين، قائلا:" لا تهاون أو تساهل مع المخالفات التجارية والإجراءات الاحترازية ".

وكان ‏‏عبد الرحمن بن محمد الحسين، متحدث وزارة التجارة، لفت إلى أكثر المدن التي ضبطت فيها المخالفات للتدابير الوقائية ‎وتشمل الرياض وجدة.

وأضاف متحدث التجارة خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة:"معاقبة أكثر من 17 معلنا على منصات السناب شات وتويتر و"الانستجرام بغرامات بلغت 740 ألف ريال ".

وأوضح:" استمرار فتح الأسواق والمحال التجارية مرهون بالتزامنا جميعا "، لافتا:" عام 2020 بلغ نمو المتاجر الإلكترونية  190% عن عام 2019 ".

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وزارة التجارة
المخالفين
كوونا
المخالفات التجارية
الإجراءات الاحترازية

أحدث التعليقات

Moos701
رحمة الله عليهم جميعا الي واضح من الحادث انه سرعة عاليه جدا والدليل خروج المكينه والقير وانعدام الوجه بالكامل وثانيا والاخطر شكل الحادث وجها لوجه ومااعلم عن ربط الزام حيث ان كثير من الناس لايلتزمون الله يهدي الجميع انا كل مااسوق اتشهد وخصوصا طريق الدمام راس تنوره الصبح
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض

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