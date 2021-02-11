بالفيديو.. التجارة تحذر المخالفين:" لا تهاون "

الرياض (صدى):
شدد مسؤول بوزارة التجارة على عدم التهاون مع المخالفين، قائلا:" لا تهاون أو تساهل مع المخالفات التجارية والإجراءات الاحترازية ".
وكان عبد الرحمن بن محمد الحسين، متحدث وزارة التجارة، لفت إلى أكثر المدن التي ضبطت فيها المخالفات للتدابير الوقائية وتشمل الرياض وجدة.
وأضاف متحدث التجارة خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة:"معاقبة أكثر من 17 معلنا على منصات السناب شات وتويتر و"الانستجرام بغرامات بلغت 740 ألف ريال ".
وأوضح:" استمرار فتح الأسواق والمحال التجارية مرهون بالتزامنا جميعا "، لافتا:" عام 2020 بلغ نمو المتاجر الإلكترونية 190% عن عام 2019 ".