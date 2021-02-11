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شاهد.. رسالة من متحدث الصحة للمخالطين 

Time منذ 30 دقيقة
Views 1597
شاهد.. رسالة من متحدث الصحة للمخالطين 

الرياض (صدى):
قال متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن المخالط هو الشخص الذي تواصل بشكل مباشر مع الحالة المصابة، مشددا:" من الضروري قيامه بإجراء الفحص المخبري ".

 

ولفت محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي للصحة، إلى أمثلة التواصل المباشر وتشمل المصافحة وعدم ارتداء الكمامة.

 

وكان متحدث الصحة، ذكر:" أصبحنا نسجل إصابات يومية بكورونا تتجاوز 300 حالة بعد أن سجلنا أقل من 100 حالة ".

 

وأضاف محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة:"إصابات ‎كورونا اليومية والحالات الحرجة لا تزال في حدود السيطرة رغم ارتفاعها خلال الفترة الماضية ".

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وزارة الصحة
كورونا
متحدث الصحة
الفحص المخبري

أحدث التعليقات

Moos701
رحمة الله عليهم جميعا الي واضح من الحادث انه سرعة عاليه جدا والدليل خروج المكينه والقير وانعدام الوجه بالكامل وثانيا والاخطر شكل الحادث وجها لوجه ومااعلم عن ربط الزام حيث ان كثير من الناس لايلتزمون الله يهدي الجميع انا كل مااسوق اتشهد وخصوصا طريق الدمام راس تنوره الصبح
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض

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