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إغلاق 227 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الرياض

Time منذ ساعة
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إغلاق 227 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الرياض

الرياض (صدى):
أوضحت أمانة منطقة الرياض أن تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ورصد المخالفين المشَكَّلة بتوجيه من سمو أمير منطقة الرياض، رصد (15668) مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية، وإغلاق 227 منشأة.

وقامت الجهات المشاركة ممثلة بشرطة الرياض وأمانة المنطقة والشؤون الإسلامية والشؤون الصحية ووزارة السياحة ووزارة الرياضة وهيئة الترفيه بـ (19763) جولة ميدانية خلال الفترة 18 -25 /6/ 1442هـ لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين.

وتأتي هذه الجولات بتوجيه ومتابعة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ، اللذَين يشدّدان على ضرورة تكثيف أعمال الرقابة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا ورصد المخالفين.

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إغلاق
أمانة منطقة الرياض
فيروس كورونا
الإجراءات الاحترازية

أحدث التعليقات

Moos701
رحمة الله عليهم جميعا الي واضح من الحادث انه سرعة عاليه جدا والدليل خروج المكينه والقير وانعدام الوجه بالكامل وثانيا والاخطر شكل الحادث وجها لوجه ومااعلم عن ربط الزام حيث ان كثير من الناس لايلتزمون الله يهدي الجميع انا كل مااسوق اتشهد وخصوصا طريق الدمام راس تنوره الصبح
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض

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