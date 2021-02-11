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حقيقة تغيير رقم الجوال بـ" توكلنا " 

Time منذ ساعة
Views 1618
حقيقة تغيير رقم الجوال بـ" توكلنا " 

عادل الحربي (صدى):
أشار تطبيق توكلنا، إلى إمكانية القيام بتعديل البيانات الشخصية ومن ضمنها تغيير رقم الجوال بالحساب الشخصي في التطبيق أو عبر أبشر.

وأضاف توكلنا، أنه بعد إتمام عملية تسجيل الحساب الشخصي بنجاح في التطبيق لا يمكن تعديل أو تغيير رقم الجوال.

وتابع تطبيق توكلنا، أنه حتى لو تم تعديل رقم الجوال في الحساب الشخصي بمنصة أبشر للخدمات الإلكترونية لا يمكن تعديل رقم الجوال بـ" توكلنا "، مبينا أنه أثناء التسجيل بالتطبيق من خلال أبشر يتم اعتماد رقم الجوال الموجود بمنصة الخدمات الإلكترونية ولا يتم تغييره حتى لو تم تعديله بأبشر.

Time واتساب
أبشر
رقم الجوال
تطبيق توكلنا

أحدث التعليقات

Moos701
رحمة الله عليهم جميعا الي واضح من الحادث انه سرعة عاليه جدا والدليل خروج المكينه والقير وانعدام الوجه بالكامل وثانيا والاخطر شكل الحادث وجها لوجه ومااعلم عن ربط الزام حيث ان كثير من الناس لايلتزمون الله يهدي الجميع انا كل مااسوق اتشهد وخصوصا طريق الدمام راس تنوره الصبح
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض

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