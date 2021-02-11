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خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لرئيس جمهورية مصر العربية

Time منذ 20 دقيقة
Views 1401
خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لرئيس جمهورية مصر العربية

القاهرة (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة خطية إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تضمنت التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استقبال فخامته اليوم لمعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد في القاهرة، وذلك بحضور معالي رئيس المخابرات العامة عباس كامل وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي.

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رسالة

أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
علي عسيري
مبروك للوحده لاعب له ثقله ومكسب وسيفيد في قادم الأيام
راي
تصحيح.الروقي ,,,,,,,,,,,,
راي
انت يا ماجد محمد المصادر حقك من وين الرقي والا الذايدي والا الجماز واضنك احدهم باسم مستعارلانكل كتاباتك ضد النصرواغلبها غير صحيحه الله يعينك على حملك,,
رااايق
هذا اللي نشوفه كل يوم ***!!!!!

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